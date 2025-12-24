Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng bóng đá Việt Nam

Năm 2025 được xem là năm thành công của bóng đá Việt Nam qua việc 7 đội tuyển tham dự vòng loại khu vực đều xuất sắc vượt qua để có mặt ở vòng chung kết châu Á 2026. Cuối năm là chiến thắng của hai đội U22 Việt Nam và futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 33.

Ông Gianni Infantino trong lần sang thăm VFF và các đội tuyển Việt Nam.

Trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã gửi thư chúc mừng đến LĐBĐ Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự ủng hộ và hợp tác quý báu của LĐBĐ Việt Nam trong năm 2025, một năm được đánh dấu bằng những sự kiện mang tính đột phá, trong đó có FIFA Club World Cup.

Trong thư, Chủ tịch FIFA hướng tới năm 2026 với nhiều kỳ vọng lớn, khẳng định đây sẽ là một năm đáng nhớ của bóng đá thế giới khi FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử được tổ chức với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, đồng đăng cai tại ba quốc gia: Canada, Mexico và Mỹ.

Theo kế hoạch, FIFA World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11-6 đến ngày 19-7-2026. Chủ tịch Gianni Infantino nhấn mạnh giải đấu không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là sự kiện góp phần kết nối thế giới, lan tỏa những giá trị của hòa bình, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các quốc gia.

CAO TƯỜNG