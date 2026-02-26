HLV đội tuyển U20 nữ Việt Nam nêu mục tiêu dự World Cup

Theo HLV người Nhật Bản Okiyama Masahiko, U20 nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất với quyết tâm cạnh tranh tấm vé dự U20 World Cup nữ 2026 thông qua vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

U20 nữ Việt Nam trở lại tập luyện từ ngày 24-2, duy trì mật độ hai buổi tập mỗi ngày. Trước mắt, ban huấn luyện ưu tiên giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng sau kỳ nghỉ Tết, từng bước nâng cao nền tảng thể lực trước khi tăng cường các bài tập chuyên môn và hoàn thiện kỹ chiến thuật.

Trao đổi với truyền thông trong ngày tập luyện thứ ba tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), HLV Okiyama Masahiko cho biết U20 nữ Việt Nam có hơn một tháng chuẩn bị cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Trong đó, kế hoạch tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 6 đến 14-3 được nhà cầm quân người Nhật Bản xem như bước chạy đà quan trọng, giúp các học trò của ông làm quen với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật trong môi trường cạnh tranh cao.

Sau đó, U20 nữ Việt Nam sẽ vào TPHCM tập huấn từ 15 đến 28-3 để thích nghi điều kiện thời tiết tương đồng của Bangkok, địa điểm tổ chức vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Cũng tại TPHCM, U20 nữ Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với U20 nữ Uzbekistan (24 và 27-3).

Đáng chú ý, sau khi trực tiếp theo dõi giải U19 nữ quốc gia, HLV Okiyama Masahiko đã bổ sung thêm một số gương mặt trẻ triển vọng. Ông đánh giá cao tiềm năng của các nhân tố mới, đồng thời kỳ vọng sự cạnh tranh nội bộ sẽ giúp nâng chất đội hình và tạo thêm phương án chiến thuật cho toàn đội.

Tại vòng chung kết, U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng U20 nữ Trung Quốc, chủ nhà Thái Lan và Bangladesh. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Okiyama Masahiko lần lượt gặp Trung Quốc (1-4), Thái Lan (4-4) và Bangladesh (7-4). Trong đó, 4 đội có thành tích cao nhất tại sân chơi này sẽ đoạt vé dự U20 World Cup nữ 2026.

Khẳng định về mục tiêu của U20 nữ Việt Nam, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh: “Toàn đội đặt quyết tâm cao hướng tới tấm vé dự World Cup”.

Ông thừa nhận sân chơi châu Á luôn khắc nghiệt với sự góp mặt của nhiều đội bóng hàng đầu, song tin tưởng sự chuẩn bị bài bản cùng tinh thần quyết tâm sẽ giúp U20 nữ Việt Nam đủ sức cạnh tranh suất đi tiếp.

