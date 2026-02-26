HLV Mai Đức Chung chốt danh sách 26 cầu thủ sang Australia tham dự VCK nữ châu Á 2026

Sau buổi tập vào chiều 26-2, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 26 cầu thủ sẽ lên đường sang Australia tham dự VCK nữ châu Á 2026, giải đấu cũng được tính cho vòng loại World Cup nữ 2027.

Tuyết Ngân trở lại trên hàng công đội tuyển nữ Việt Nam.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị vừa qua, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng vì kế hoạch tập luyện đều được thực hiện tốt. Kết quả này là sự nỗ lực của cả ban huấn luyện và các vận động viên trong suốt thời gian qua. Không có gì vui hơn khi các vận động viên trở lại phong độ. Hiện tại, đội tuyển có thể nói là đã chuẩn bị 100% cho giải đấu”.

Đánh giá về môi trường cạnh tranh tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho biết các đội như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm hàng đầu. Việc được tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua giúp đội tuyển có thêm những bài kiểm tra chất lượng, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và trình độ cao hơn.

Tại vòng bảng, ông Chung đánh giá: “Nhật Bản là đối thủ mạnh nhất, trong khi các trận đấu với Đài Loan (TQ) và Ấn Độ sẽ mang tính cạnh tranh trực tiếp. Ban huấn luyện đã xây dựng phương án chiến thuật riêng cho từng đối thủ, với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất ở từng trận”.

Cũng trong ngày hôm nay, ban huấn luyện đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB bóng đá nữ TPHCM) được bổ sung vào danh sách và đã hội quân cùng đội tuyển từ ngày 18-2-2026. Sự trở lại của Quả bóng Bạc Việt Nam 2024 kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức mạnh cho hàng công của đội,

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4-3), Đài Loan (TQ, ngày 7-3) và Nhật Bản (ngày 10-3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

CAO TƯỜNG