Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ngược dòng thắng cách biệt Myanmar

Ở vào tình thế phải thắng mới tiếp tục tranh chấp vé vào bán kết, các cô gái Việt Nam đã tiếp cận trận đấu không được như ý để 2 lần bị dẫn bàn trước, nhưng những nỗ lực cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn đã giúp Thùy Trang và các đồng đội giành chiến thắng 5-2 chung cuộc.

Hai đội nhập cuộc với lối chơi tấn công cởi mở. Khi mà các cầu thủ Việt Nam mãi mê săn tìm bàn thắng thì sai lầm của thủ môn Thùy Linh đã góp phần đem lại bàn mở tỷ số cho Myanmar ở phút thứ 8. Thant Zin đưa bóng vào lưới trống khi thủ môn Thùy Linh đã dâng cao và không kịp lùi về.

Những nỗ lực ép sân sau đó của đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 17. Từ tình huống đá biên, Nguyệt Vi thoát xuống rất nhanh và dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Tuy nhiên, niềm vui của các học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng không kéo dài lâu. Ngay sau đó, Myanmar lại vươn lên dẫn 2-1, với pha dứt điểm cận thành của Lwin Lwin Thet từ một tình huống đá biên.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, đội tuyển Việt Nam trở lại với lối chơi tốt hơn, chắc chắn và an toàn hơn. Phút 21, Nguyệt Vi đoạt được bóng, tung cú sút căng buộc thủ môn Sandar Soe phải đẩy bóng ra, trước khi chính cô băng vào đá bồi, gỡ hòa 2-2. Chỉ một phút sau, từ đường căng ngang chuẩn xác của Thùy Trang, Biện Thị Hằng lao vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Thùy Trang tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh, dẫn dắt lối chơi hiệu của ở đội tuyển Việt Nam. Phút 27, từ pha trả bóng thuận lợi của Thùy Trang, Biện Thị Hằng băng lên tung cú sút căng, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Mọi hy vọng của đội Myanmar như không còn nhưng đáng khen cho những cố gắng của các chân sút đội này. Trong quãng thời gian còn lại, trọng tài 2 lần cho Việt Nam hưởng phạt đền 10 m nhưng chỉ 1 lần thành bàn từ pha thực hiện của Biện Thị Hằng.

Thắng chung cuộc 5-2, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ chờ kết quả trận đấu còn lại giữa Australia và Philippines, diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày, để xác định tấm vé vào bán kết bảng B. Nếu Philippines không thắng, Australia và Việt Nam sẽ là hai đội giành quyền đi tiếp. Trong trường hợp Philippines giành chiến thắng, ba đội Australia, Philippines và Việt Nam sẽ cùng có 6 điểm và thứ hạng sẽ được xác định dựa trên thành tích đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được theo điều lệ giải.

Theo đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ bị loại trong trường hợp Philippines thắng Australia với cách biệt 2 bàn, nhưng kết quả có từ 3 bàn trở lên. Bởi khi đó xét kết quả các trận đối đầu, cả 3 đội đều có 3 điểm và hiệu số là 0, nhưng Philippines và Australia sẽ vào bán kết do ghi được nhiều bàn thắng ở đối đầu hơn.

CAO TƯỜNG