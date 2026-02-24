Đội tuyển futsal nữ Việt Nam bất ngờ để thua ở trận ra quân tại giải Đông Nam Á 2026

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 được khai mạc vào ngày 24-2 tại Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam đã bất ngờ để thua Australia 0-2 ở trận đầu tiên của bảng B.

Đương kim vô địch Việt Nam bất ngờ thua tân binh Australia ở trận ra quân. Ảnh: FAT

Được đánh giá nhỉnh hơn với lực lượng hiện đang là đương kim vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động nhập cuộc và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Australia. Ở bên kia sân, với thể hình, thể lực tốt cùng sự gắn kết giữa các vị trí, Australia cũng tiếp cận trận đấu bằng lối chơi tấn công ăn miếng trả miếng.

Nhiều tình huống nguy hiểm được chân sút hai bên tạo ra trước khung thành của nhau. Một lần cột dọc cứu thua cho khung thành thủ môn Thùy Linh ở phút thứ 9 từ cú dứt điểm của Fazzari. Bên cạnh đó, Nguyệt Vi, Phương Anh, Thanh Ngân cũng có những cú sút nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không chuyển thành bàn.

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình tìm bàn mở tỷ số. Phút 21, Phương Anh chớp thời cơ dứt điểm nhưng bóng tìm đến cột dọc, ngay sau đó K'Thủa đệm bóng vọt xà ngang trong một tình huống thuận lợi. Tuy nhiên, khi đang nỗ lực gia tăng sức ép, đội tuyển Việt Nam lại phải nhận bàn thua ở phút 23. Từ tình huống đá biên bên cánh trái, Fruscalzo nhanh chân đệm bóng cận thành, đưa Australia vươn lên dẫn trước 1-0.

Các cầu thủ Australia vận hành lối đá chắc chắn sau bàn thắng, chờ những khoảng trống từ phần sân đội tuyển Việt Nam để thực hiện phản công nhanh. Đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều cơ hội để ghi bàn nhưng đều không tận dụng tốt. Trong giai đoạn này, xà ngang một lần nữa cứu thua cho cho đội tuyển Việt Nam từ pha dứt điểm của Smit vào phút 28.

Từ khoảng phút 35, đội tuyển Việt Nam chuyển sang đá power-play và nỗ lực trong từng pha bóng để hy vọng tìm bàn gỡ. Nhưng đến phút 38, từ sai lầm của Thanh Ngân đã tạo cơ hội cho Fazzari ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Australia. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Thua trận ra quân, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng hai trận còn lại trước Philippines (ngày 25-2) và Myanmar (26-2) để tranh suất còn lại vào bán kết.

CAO TUÒNG