Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo tỏa sáng trước mắt HLV Kim Sang-sik

Dưới sự dự khán của HLV Kim Sang-sik, cầu thủ Việt kiều sinh năm 2006 Khoa Ngo đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp CLB chủ quản Công an TPHCM thắng đội khách PVF-CAND thuộc vòng 16 V-League 2025-2026.

Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Công an TPHCM

Tiếp đón đội cuối bảng PVF-CAND được xem là cơ hội thuận lợi để Công an TPHCM chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng trên sân Thống Nhất. Hơn nữa, từ tháng 4 tới sân Thống Nhất sẽ tạm đóng cửa để sửa chữa phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc vào cuối năm 2026, vì vậy thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức càng quyết tâm giành 3 điểm trong trận đấu được xem như lần cuối chơi trên sân nhà tại mùa giải 2025-2026.

Ngay phút thứ 5, chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh tung ra cú dứt điểm buộc thủ môn Đỗ Sỹ Huy phải trổ tài cản phá. Không chỉ đội chủ nhà thi đấu nỗ lực, các cầu thủ PVF-CAND cũng cho thấy quyết tâm cao trong cuộc chiến trụ hạng. Sự xuất hiện của HLV đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik trên khán đài càng làm cầu thủ đôi bên thêm động lực thể hiện.

Phút 10, Hoàng Vũ Samson đưa được bóng vào lưới Công an TPHCM sau pha đệm bóng cận thành. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và yêu cầu trọng tài Trương Hồng Vũ xem lại tình huống. Sau khi kiểm tra, trọng tài xác định Joshep Mpande đã vung tay vào mặt Lê Quang Hùng trước khi căng ngang cho Samson dứt điểm, vì vậy bàn thắng không được công nhận. Đây cũng là pha bóng đáng chú ý nhất mà đội khách tạo ra trong hiệp một.

Trong khi đó, dù thoát thua nhờ VAR, Công an TPHCM vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Đến khi có cơ hội rõ rệt trong vòng 5m50, Tiến Linh lại dứt điểm thiếu sắc bén. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, hai đội đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng. Phút 52, từ quả tạt bên cánh phải của Quang Hùng, Tiến Linh bật cao đánh đầu nhưng bóng lại dội cột dọc khung thành PVF-CAND. Chỉ ba phút sau, đội khách có pha phản công nguy hiểm khi Lucas Turci dứt điểm trong vòng 5m50, buộc thủ môn Patrik Lê Giang phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Phút 77, Công an TPHCM cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số. Từ quả tạt của Quang Hùng bên cánh phải, Khoa Ngo băng vào đệm bóng cận thành, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0. Đây là bàn thắng thứ hai liên tiếp của cầu thủ Việt kiều sinh năm 2006. Màn trình diễn của Khoa Ngo cũng ghi điểm trước sự chứng kiến của HLV Kim Sang-sik, khi anh thi đấu trọn vẹn cả trận.

Những phút cuối, PVF-CAND dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, qua đó tạo ra khoảng trống cho Công an TPHCM phản công. Phút 85, Tiến Linh có cơ hội rất thuận lợi khi đối mặt khung thành rộng mở và có đủ thời gian xử lý, nhưng lại dứt điểm ra ngoài. Ba phút sau, đến lượt Bùi Văn Bình bỏ lỡ cơ hội khi thoát xuống đối mặt với thủ môn Sỹ Huy.

Chung cuộc, Công an TPHCM bảo toàn chiến thắng 1-0 khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chấm dứt chuỗi 6 trận không thắng trên sân Thống Nhất, đồng thời giữ vững vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm so với vị trí thứ 3 của Ninh Bình.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND tiếp tục đứng cuối bảng với 11 điểm, kém 2 điểm so với vị trí an toàn do Thanh Hóa nắm giữ. HLV Trần Tiến Đại có màn ra mắt chưa thành công và sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn giúp đội bóng trụ hạng ở mùa giải này.

HỮU THÀNH