Chờ đội Công an TPHCM giải “cơn khát” chiến thắng tại sân Thống Nhất

Tiếp đón đội cuối bảng PVF-CAND ở vòng 16 V-League 2025-2026 là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giải “cơn khát” chiến thắng trên sân nhà Thống Nhất, vốn đã kéo dài suốt 5 trận vừa qua (19g15, ngày 15-3).

Công an TPHCM được đánh giá cao hơn trong cuộc tiếp đón PVF-CAND. ẢNH: ANH TRẦN

Trước vòng đấu này, Công an TPHCM tạm xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, chỉ kém tốp 3 đúng khoảng cách của một trận thắng. Đây vẫn là khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp nếu CLB này duy trì được phong độ ổn định trong giai đoạn lượt về. Thực tế, thời gian gần đây đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức thi đấu khá ấn tượng mỗi khi phải rời xa sân nhà. Chiến thắng 1-0 trước HAGL ở vòng đấu trước là minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả của đội bóng ngành công an khi thi đấu trên sân khách.

Tuy nhiên, nghịch lý của Công an TPHCM lại nằm ở chính sân Thống Nhất. Bốn trận sân nhà gần nhất, đội bóng này đều phải nhận thất bại, trong đó có những trận thua đáng tiếc trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Thanh Hóa hay Becamex TPHCM. Nếu tính rộng hơn, Patrik Lê Giang cùng các đồng đội đã trải qua 6 trận liên tiếp không thể giành chiến thắng trên sân nhà. Đây rõ ràng là điểm nghẽn khiến đội bóng chưa thể bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Ở trận lượt đi giữa hai đội, Công an TPHCM đã giành chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND. Kết quả này phần nào cho thấy sự chênh lệch về kinh nghiệm và chất lượng đội hình giữa hai đội.

Trong lần tái đấu này, các chân sút của đội chủ nhà như Nguyễn Tiến Linh hay Đinh Thanh Bình đều rất quyết tâm ghi bàn. Cả hai vừa được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, vì vậy một màn trình diễn ấn tượng ở cấp CLB sẽ giúp họ có thêm sự tự tin trước khi hội quân. Ngoài ra, phong độ đang lên của cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo cũng là một điểm tựa khác cho đội chủ sân Thống Nhất.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh quyết tâm giải "cơn khát" bàn thắng. ẢNH: ANH TRẦN

Ở phía bên kia chiến tuyến, PVF-CAND đã cảm nhận sự khốc liệt trong lần đầu tham dự V-League. Đội bóng tân binh này tiếp tục có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi chia tay HLV Nguyễn Thành Công và bổ nhiệm ông Trần Tiến Đại phụ trách chuyên môn cho phần còn lại của mùa giải. Đây đã là lần thứ hai đại diện đến từ Hưng Yên thay “tướng” dù mùa giải mới chỉ bước vào giai đoạn lượt về.

Sự thiếu ổn định trong khu vực kỹ thuật cùng lực lượng chưa đủ chiều sâu khiến PVF-CAND gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Chuyến làm khách trên sân Thống Nhất càng trở nên thử thách hơn khi đội bóng này không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Nguyễn Thanh Nhàn do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Bên cạnh đó, HLV Trần Tiến Đại chỉ mới tiếp quản đội bóng trong thời gian ngắn nên quỹ thời gian chuẩn bị cho trận đấu này là rất hạn chế. Nhiều khả năng HLV Nguyễn Duy Đông, người có nhiều năm làm việc tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, sẽ hỗ trợ thêm về mặt chuyên môn để giúp các cầu thủ thích nghi nhanh hơn với chiến thuật của ông Đại.

Dù PVF-CAND chắc chắn sẽ nỗ lực tìm kiếm điểm số, nhưng với lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, Công an TPHCM vẫn được kỳ vọng sẽ tận dụng cơ hội để giải “cơn khát” chiến thắng tại Thống Nhất và tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

HỮU THÀNH