Cơ hội để Đà Nẵng tăng tốc trong cuộc đua trụ hạng V-League 2025-2026

Tiếp đón HAGL đang sa sút phong độ ở vòng 16 V-League 2025-2026 là cơ hội cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn nối dài chuỗi trận bất bại, qua đó tăng tốc trong cuộc đua thoát khỏi nhóm cuối bảng (18 giờ, ngày 13-3).

Đà Nẵng đứng trước cơ hội trả món nợ đã thua 0-1 trước HAGL ở lượt đi V-League 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, phong độ của hai đội hoàn toàn trái ngược. Đà Nẵng giành được 4 điểm sau 2 trận, trong đó có chiến thắng trước PVF-CAND để đẩy chính đối thủ này xuống vị trí cuối bảng. Còn HAGL lại trải qua hai thất bại liên tiếp, rơi xuống vị trí thứ 11 với 14 điểm.

Hiện HAGL chỉ hơn Đà Nẵng đúng một trận thắng. Nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà Chi Lăng ở vòng 16, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn có thể vượt qua đội bóng phố Núi trên bảng xếp hạng. Đấy cũng là thời cơ để họ gây sức ép lên PVF-CAND, khi đối thủ này có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn trước Công an TPHCM. Ngoài ra, 3 điểm trước HAGL cũng sẽ giúp Quế Ngọc Hải cùng đồng đội tạo đà tinh thần trước trận đấu bù với CLB đang dẫn đầu bảng xếp hạng CAHN vào tuần tới.

Cơ hội của Đà Nẵng là khá rõ ràng. Phong độ đang lên của đội chủ nhà hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự thiếu chắc chắn của HAGL, đội đã để thủng lưới 4 bàn chỉ trong 2 trận gần đây.

Sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên khó có thể mãi bù đắp những sai sót nơi hệ thống phòng ngự HAGL. Khó khăn càng lớn khi tiền vệ trụ cột Trần Thanh Sơn vắng mặt vì án treo giò. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi chắc chắn không muốn chuỗi trận thua tiếp tục kéo dài, nhất là khi V-League đang bước vào giai đoạn tăng tốc của mùa giải, còn họ vẫn chưa tìm được sự bứt phá cần thiết.

Trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải tiếp tục làm điểm tựa cho hàng thủ của Đà Nẵng. ẢNH: ANH TRẦN

Đội bóng phố Núi vì thế nhiều khả năng sẽ hướng tới mục tiêu giành ít nhất 1 điểm tại Chi Lăng. Muốn làm được điều đó, HLV Lê Quang Trãi cần sớm gia cố tuyến dưới trước sức ép tấn công từ phía Đà Nẵng, đặc biệt là mũi nhọn Lucas Ribamar đang thăng hoa khi đã ghi bàn trong hai trận gần nhất.

Bên phía Đà Nẵng, dù trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long (Gustavo) không thể ra sân ở trận này, nhưng sự hòa nhập của cựu binh Quế Ngọc Hải với các đồng đội mang lại điểm tựa đáng kể. Vòng trước, trung vệ xứ Nghệ được tín nhiệm mang băng đội trưởng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về chuyên môn lẫn hậu trường. Ngoài ra, lợi thế sân nhà cũng tiếp thêm sự tin cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hướng đến trận cầu không khác gì “chung kết ngược” với HAGL.

Tất nhiên, mọi thứ đang ủng hộ Đà Nẵng. Nhưng thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không được phép chủ quan, bởi HAGL từng tạo ra những cơ địa chấn tại mùa giải 2025-2026, trong đó có 2 chiến thắng trước ứng viên vô địch là Viettel FC và Ninh Bình.

HỮU THÀNH