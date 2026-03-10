Ninh Bình vắng Geovanne trong trận tiếp đón CAHN

Trận đấu đáng chú ý của vòng 16 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này là cuộc so tài giữa Ninh Bình và CAHN, trận đấu mà Hoàng Đức và các đồng đội quyết đòi món nợ đã thua ở lượt đi cũng như thu hẹp khoảng cách điểm số với chính đối thủ này.

Vắng Geovanne ở vòng 16, nhiệm vụ "săn bàn" của Ninh Bình kỳ vọng vào thủ quân Hoàng Đức.

Dù vậy, hàng công của Ninh Bình sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Geovanne, tay săn bàn quen thuộc tại V-League do thẻ phạt. Từ sự vắng mặt trên, Hoàng Đức tiếp tục được kỳ vọng lại “khai hỏa” cho đội bóng Cố đô Hoa Lư khi Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 lại đang là tiền đạo ghi bàn hàng đầu ở đội bóng này với 6 lần lập công.

Ngoại binh khác cũng vắng mặt ở vòng 16 vì thẻ phạt là Floro của Hà Nội FC. Cầu thủ này đã lãnh thẻ đỏ ở vòng 14 trong trận Hà Nội FC gặp Viettel nên còn thêm 1 trận nữa phải ngồi trên khán đài. Tại sân Thanh Hóa, đội chủ nhà tiếp Nam Định ở vòng đấu sẽ vắng 2 trụ cột Lê Văn Thắng và Huỳnh Minh Đoàn do lãnh thẻ vàng thứ 3 ở vòng đấu trước.

Những cầu thủ còn lại bị “treo giò” ở vòng 16 vì thẻ phạt là Trần Thanh Sơn (HA.GL), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF) và Triệu Việt Hưng (Hải Phòng).

Vòng 16 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14-3.

LÊ ANH