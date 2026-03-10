Asian Cup nữ 2026, Việt Nam – Nhật Bản: Khó cho thầy trò HLV Mai Đức Chung

Đến trước lượt trận cuối của bảng C, giải đã xác định được 6 đội vào Tứ kết. Đó là CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, Nhật Bản và Uzbekistan. Hai suất còn lại sẽ được nhận diện sau ngày 10-3.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận thua 0-7 trước Nhật Bản tại Asiad 2018, nhưng cả hai cùng vào vòng trong. Ảnh: AFC

Ở bảng B, ngoại trừ Nhật Bản với 6 điểm đã cầm chắc vé vào Tứ kết, vị trí nhì bảng đang là cuộc tranh đua giữa ba đội Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam và Ấn Độ. Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam là thắng hoặc hòa Nhật Bản. Nếu hòa, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đạt 4 điểm, sẽ chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng C hoặc suất vớt dành cho 2/3 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Trường hợp thua Nhật Bản với cách biệt từ 1-2 bàn thì vẫn còn chờ kết quả trận đấu cùng giờ với hy vọng Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa, hoặc Ấn Độ thắng cách biệt 2 bàn. Tình huống này khá rối bởi dễ xảy ra trường hợp ba đội có cùng 3 điểm, sẽ tính hiệu số phụ để phân thứ hạng.

Một khả năng khác có thể xảy ra là Việt Nam thua Nhật Bản 0-2, trong khi Ấn Độ hòa hoặc thua Đài Bắc Trung Hoa. Khi ấy, Đài Bắc Trung Hoa đứng nhì bảng, Việt Nam đứng thứ ba và có bằng hiệu số 2/4 với Philippines, đội đứng thứ ba của bảng B. Lúc ấy sẽ tính đến việc xét điểm fair-play (thẻ phạt) hoặc bốc thăm.

Nhìn chung, trong bóng đá thì mọi tình huống đều có thể xảy ra, kể cả khả năng Việt Nam có điểm trước Nhật Bản khi đội này đã đủ điểm vào Tứ kết và dễ đưa đội hình dự bị với những cầu thủ trẻ ra sân. Điều quan trọng vẫn ở nội lực của chính các cầu thủ Việt Nam mà qua hai trận đầu tiên đã lộ những lo ngại về vấn để thể lực. Từ trận thắng nhọc trước Ấn Độ cho đến những nỗ lực bất thành ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-7 tại Asiad 2023 và bị loại. Ảnh: VFF

Không bàn đến chuyện chủ động “chọn nhánh”, bởi ít có nhà cầm quân nào chọn “cửa” khó để mà đi, trừ khi có thực lực mạnh để chủ động những tình huống. Xét về chuyên môn thì thực tế những lo ngại từ người hâm mộ Việt Nam là rất thực, nhất là đội tuyển đang trong giai đoạn bổ sung lực lượng khi nhiều trụ cột đã ngoài 30 tuổi.

Điều hy vọng ở trận gặp Nhật Bản kinh nghiệm trận mạc của dàn cựu binh cùng sự quyết tâm, nỗ lực chiến đấu cỡ… 200% như chia sẻ của Vạn Sự sau trận gặp Ấn Độ thì hy vọng một kết quả có lợi sẽ đến với đội tuyển Việt Nam khi mà đối phương cũng sẽ cân chỉnh đội hình ra sân khi đã sớm vào Tứ kết.

Hai trận cuối của bảng C sẽ cùng diễn ra lúc 16 giờ: Việt Nam – Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa - Ấn Độ.

QUỐC CƯỜNG