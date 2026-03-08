Becamex TPHCM thất bại đáng tiếc trên sân nhà

Các học trò của HLV Nobuhiro Ueno đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng cũng không tránh được thất bại 1-3 trước đội khách Viettel thuộc vòng 15 V-League 2025-2026.

Các cầu thủ Becamex TPHCM (áo xanh) đánh rơi điểm số đáng tiếc trên sân nhà. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng trước CATPHCM ở vòng trước tiếp thêm tự tin cho Becamex TPHCM trở lại sân Bình Dương trong cuộc chạm trán với Viettel FC vào tối 8-3. Dẫu vậy, việc mất tập trung ở thời điểm nhập cuộc khiến đội chủ nhà đón nhận bàn thua đầu tiên ngay ở phút thứ 2. Khuất Văn Khang thoát xuống bên cánh trái, rồi xử lý kỹ thuật trong vòng cấm để dứt điểm chéo góc đánh bại hệ thống phòng ngự đối phương.

Becamex TPHCM cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần sau bàn thua sớm. Chỉ mất 7 phút để đoàn quân của HLV Nobuhiro Ueno có bàn gỡ hòa. Phan Nhật Thanh Long thực hiện quả tạt vào trong, thủ môn Nguyễn Văn Việt xử lý lóng ngóng khiến bóng bay vào lưới.

Bàn thắng có phần may mắn của Becamex TPHCM khiến khoảng thời gian còn lại của trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nguyễn Trần Việt Cường có cơ hội đối mặt với Văn Việt, nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Bên kia phần sân, các pha dứt điểm bằng đầu của Lucao cũng như cú sút xa của Nguyễn Hữu Thắng vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thủ môn Minh Toàn đã có trận đấu đầy cố gắng trước Viettel FC. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tưởng chừng hai đội sẽ khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa thì đẳng cấp của Lucao đã lên tiếng. Văn Khang thực hiện quả phạt góc để Lucao đánh đầu lập công, tiếp tục tạo lợi thế dẫn điểm cho Viettel FC.

Sang hiệp 2, HLV Nobuhiro Ueno liên tiếp đưa ra những điều chỉnh về con người lẫn nhân sự cho Becamex TPHCM. Các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu đầy cố gắng, với những đợt triển khai bóng ở hai biên lẫn trung lộ. Nhưng trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ mà Viettel FC tạo ra, Becamex TPHCM đã không thể thêm một lần khai thác thành công.

Viettel FC tiếp tục cuộc đua vô địch V-League 2025-2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thậm chí, thủ môn Trần Minh Toàn còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở phút 80. Lucao nhả bóng từ sát đường biên ngang cho Wesley Nata sút xa ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Viettel FC. Chiến thắng tại đất Thủ giúp đội bóng áo lính có 31 điểm, tạm thời rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm so với đội đầu bảng CAHN.

Trong khi đó, Becamex TPHCM tụt xuống đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 15 điểm, chỉ nhiều hơn 4 điểm so với đội cuối bảng PVF-CAND. Thành thử, thầy trò HLV Nobuhiro Ueno cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

HỮU THÀNH