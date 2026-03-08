CLB Johor Darul Tazim đối diện nguy cơ bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á vì cầu thủ nhập tịch

Bên cạnh án kỷ luật mà đội tuyển Malaysia đang hứng chịu từ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai, CLB hàng đầu của nước này là Johor Darul Tazim có thể bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, dù đội này vừa vào vòng bán kết cũng vì nguyên nhân trên.

Johor Darul Tazim trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường ở cuối vòng loại bảng Cúp C1 Đông Nam Á-2026. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Mới đây, truyền thông Malaysia đưa tin về khả năng CLB hàng đầu của nước này là Johor Darul Tazim có thể bị thu hồi suất vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 do sử dụng cầu thủ không đúng quy định. Cụ thể là họ tung vào sân lố số lượng ngoại binh trong cùng thời điểm ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Những mùa giải gần đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã mở rộng số cầu thủ ngoại trên sân nhằm nâng cao chất lượng trận đấu cũng như thu hút khán giả. Qua đó, số lượng ngoại binh mỗi đội được sử dụng trong trận đấu là 7 cầu thủ. Nhiều CLB có cầu thủ nhập tịch thì được hưởng lợi thêm như Nam Định có Xuân Son, CAHN có Nguyễn Filip, Quang Vinh…

CLB Johor Darul Tazim có trận xuất hiện đến 10 cầu thủ ngoại trên sân khi ngoài 7 ngoại binh theo quy định, họ sử dụng thêm cầu thủ nhập tịch, trong đó có 3 cầu thủ thuộc nhóm 7 cầu thủ vừa bị FIFA xử phạt.

Cụ thể tờ Hatian Metro của Malaysia thông tin, trong trận gặp Lion City Sailors (Singapore), đội bóng Malaysia đã dùng 8 cầu thủ ngoại, họ thắng 4-0. Còn ở trận đấu với Bangkok United (Thái Lan), Johor Darul Tazim dùng đến 10 cầu thủ ngoại (họ thắng 3-1).

Các cầu thủ nhập tịch sai ở đội tuyển Malaysia đang bị treo giò từ án kỷ luật của FIFA

Những cầu thủ nằm trong nhóm 7 ngoại binh nhập tịch sai ở đội tuyển Malaysia vừa bị FIFA sờ đến, hiện đang khoác áo Johor Darul Tazim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những trận đấu đã qua, Johor Darul Tazim đăng ký họ là cầu thủ trong nước, nhưng từ sau phán quyết của CAS hôm 5-3 thì tình hình đảo chiều nên Johor Darul Tazim bị quy vào lỗi sử dụng sai số lượng cầu thủ ngoại.

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 13-5. Johor Darul Tazim sẽ gặp Buriram United (Thái Lan). Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Nam Định và Selangor (Malaysia).

LÊ ANH