Bóng đá trong nước

CLB Johor Darul Tazim đối diện nguy cơ bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á vì cầu thủ nhập tịch

SGGPO

Bên cạnh án kỷ luật mà đội tuyển Malaysia đang hứng chịu từ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch sai, CLB hàng đầu của nước này là Johor Darul Tazim có thể bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026, dù đội này vừa vào vòng bán kết cũng vì nguyên nhân trên.

Johor Darul Tazim trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường ở cuối vòng loại bảng Cúp C1 Đông Nam Á-2026. Ảnh: QUANG DƯƠNG
Johor Darul Tazim trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường ở cuối vòng loại bảng Cúp C1 Đông Nam Á-2026. Ảnh: QUANG DƯƠNG

Mới đây, truyền thông Malaysia đưa tin về khả năng CLB hàng đầu của nước này là Johor Darul Tazim có thể bị thu hồi suất vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 do sử dụng cầu thủ không đúng quy định. Cụ thể là họ tung vào sân lố số lượng ngoại binh trong cùng thời điểm ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Những mùa giải gần đây, LĐBĐ châu Á (AFC) đã mở rộng số cầu thủ ngoại trên sân nhằm nâng cao chất lượng trận đấu cũng như thu hút khán giả. Qua đó, số lượng ngoại binh mỗi đội được sử dụng trong trận đấu là 7 cầu thủ. Nhiều CLB có cầu thủ nhập tịch thì được hưởng lợi thêm như Nam Định có Xuân Son, CAHN có Nguyễn Filip, Quang Vinh…

CLB Johor Darul Tazim có trận xuất hiện đến 10 cầu thủ ngoại trên sân khi ngoài 7 ngoại binh theo quy định, họ sử dụng thêm cầu thủ nhập tịch, trong đó có 3 cầu thủ thuộc nhóm 7 cầu thủ vừa bị FIFA xử phạt.

Cụ thể tờ Hatian Metro của Malaysia thông tin, trong trận gặp Lion City Sailors (Singapore), đội bóng Malaysia đã dùng 8 cầu thủ ngoại, họ thắng 4-0. Còn ở trận đấu với Bangkok United (Thái Lan), Johor Darul Tazim dùng đến 10 cầu thủ ngoại (họ thắng 3-1).

malaysia-cau-thu-nhap-tich-bong-697b13b0a90a4-697c76408d3ff.jpg
Các cầu thủ nhập tịch sai ở đội tuyển Malaysia đang bị treo giò từ án kỷ luật của FIFA

Những cầu thủ nằm trong nhóm 7 ngoại binh nhập tịch sai ở đội tuyển Malaysia vừa bị FIFA sờ đến, hiện đang khoác áo Johor Darul Tazim gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Những trận đấu đã qua, Johor Darul Tazim đăng ký họ là cầu thủ trong nước, nhưng từ sau phán quyết của CAS hôm 5-3 thì tình hình đảo chiều nên Johor Darul Tazim bị quy vào lỗi sử dụng sai số lượng cầu thủ ngoại.

Theo lịch thi đấu, vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 13-5. Johor Darul Tazim sẽ gặp Buriram United (Thái Lan). Trận bán kết còn lại diễn ra giữa Nam Định và Selangor (Malaysia).

LÊ ANH

Từ khóa

Johor Darul Tazim Cúp C1 Đông Nam Á Lion City Sailors Joao Figueiredo Jon Irazabal Hector Hevel Nguyễn Filip Bangkok United Nhập tịch Xuân Son

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn