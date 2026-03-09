HLV Mai Đức Chung: “Nhật Bản là đội mạnh nên các cầu thủ phải nỗ lực cao nhất”

Tại buổi họp báo trước trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản trong khuôn khổ vòng bảng Asian Cup nữ 2026, HLV Mai Đức Chung đã có những chia sẻ về về sự chuẩn bị khi đối thủ được nhận diện là ứng viên vô địch giải lần này.

HLV trưởng và đại diện cầu thủ hai đội tại buổi họp báo trưa 9-3.

“Trận đấu này là một thử thách rất lớn đối với đội tuyển Việt Nam khi chúng tôi phải đối đầu với đội tuyển Nhật Bản – một đội bóng có trình độ hàng đầu của châu Á cũng như thế giới. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nên toàn đội sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất, dù biết rằng đối thủ rất mạnh”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Theo ông Chung, hai ngày nghỉ đã giúp các cầu thủ hồi phục tốt sau khi mất nhiều sức ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa vốn thi đấu lúc 13 giờ. “Các cầu thủ hiện đã trở lại trạng thái bình thường. Trận đấu tới diễn ra vào lúc 17 giờ nên thời tiết cũng dễ chịu hơn. Tuy vậy, khi đối đầu với đội tuyển Nhật Bản, tất cả các đội đều phải nỗ lực tối đa,” HLV Mai Đức Chung nói.

Nhật Bản đã có 2 trận thắng và cầm chắc vé vào Tứ kết, nhưng sự thận trọng của đội tuyển Việt Nam hẳn không thừa khi đã nhiều lần thua cách biệt đội bóng này ở đấu trường châu Á. Ông Chung cho biết: “Chúng tôi đã từng gặp Nhật Bản nhiều lần và biết họ luôn thi đấu rất nghiêm túc trong mọi trận đấu. Vì vậy, toàn đội đã có sự chuẩn bị về đấu pháp để có thể thi đấu tốt nhất trước đối thủ này”.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhiều lần so tài cùng đội tuyển nữ Nhật Bản và hiểu rõ sức mạnh của đội bóng này.

Cùng tham dự buổi họp báo có tiền vệ Bích Thùy, cô cho biết tất cả đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định này: “Không chỉ riêng cá nhân tôi mà toàn đội đều đã củng cố lại tinh thần. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất và nỗ lực thi đấu hết mình cho đến những phút cuối cùng. Trận đấu ngày mai có thể quyết định cơ hội vào vòng trong, dù thi đấu với đối thủ nào, toàn đội cũng luôn đặt quyết tâm và tinh thần đoàn kết lên hàng đầu để có thể thể hiện tốt nhất trên sân.

Sau trận đấu với đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa, ban huấn luyện và các cầu thủ cũng đã họp rút kinh nghiệm, đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực cũng như chiến thuật cho trận đấu tiếp theo”.

LÊ ANH