Bảng xếp hạng vòng 11 giải hạng Nhất 2025-2026

Vòng 11, các cầu thủ Đồng Nai chỉ giành thêm được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước Quảng Ninh. Một đội bóng khác trong top 3 cũng thi đấu không thành công là Khánh Hòa khi bị đội chủ nhà Thanh niên TPHCM chia điểm với tỷ số 0-0.
Duy chỉ có Bắc Ninh hưởng trọn niềm vui qua trận thắng Đồng Tháp 1-0 ngay tại Cao Lãnh để đạt 22 điểm, chỉ thua đội đầu bảng Đồng Nai 3 điểm.
Cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn ra quyết liệt. Thanh niên TPHCM có thêm 1 điểm để thu hẹp khoảng cách với Đồng Tháp, đây là hai đội được định hình là đối thủ trực tiếp tranh trụ hạng mùa này.