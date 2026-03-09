Bóng đá trong nước

Bảng xếp hạng vòng 11 giải hạng Nhất 2025-2026

SGGPO

Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau vòng 11, nhưng khoảng cách điểm số đang bị Bắc Ninh thu hẹp chỉ còn vừa vặn một trận thắng.

Bảng xếp hạng vòng 11 giải hạng Nhất 2025-2026

Vòng 11, các cầu thủ Đồng Nai chỉ giành thêm được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước Quảng Ninh. Một đội bóng khác trong top 3 cũng thi đấu không thành công là Khánh Hòa khi bị đội chủ nhà Thanh niên TPHCM chia điểm với tỷ số 0-0.

Duy chỉ có Bắc Ninh hưởng trọn niềm vui qua trận thắng Đồng Tháp 1-0 ngay tại Cao Lãnh để đạt 22 điểm, chỉ thua đội đầu bảng Đồng Nai 3 điểm.

Cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn ra quyết liệt. Thanh niên TPHCM có thêm 1 điểm để thu hẹp khoảng cách với Đồng Tháp, đây là hai đội được định hình là đối thủ trực tiếp tranh trụ hạng mùa này.

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Thanh Niên TPHCM Cao Lãnh Trụ hạng Đồng Tháp Đồng Nai Làm khách Bắc Ninh Khánh Hòa Trọn Đội chủ nhà

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn