Bảng xếp hạng vòng 11 giải hạng Nhất 2025-2026

Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi đầu bảng sau vòng 11, nhưng khoảng cách điểm số đang bị Bắc Ninh thu hẹp chỉ còn vừa vặn một trận thắng.

Vòng 11, các cầu thủ Đồng Nai chỉ giành thêm được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước Quảng Ninh. Một đội bóng khác trong top 3 cũng thi đấu không thành công là Khánh Hòa khi bị đội chủ nhà Thanh niên TPHCM chia điểm với tỷ số 0-0.

Duy chỉ có Bắc Ninh hưởng trọn niềm vui qua trận thắng Đồng Tháp 1-0 ngay tại Cao Lãnh để đạt 22 điểm, chỉ thua đội đầu bảng Đồng Nai 3 điểm.

Cuộc đua trụ hạng tiếp tục diễn ra quyết liệt. Thanh niên TPHCM có thêm 1 điểm để thu hẹp khoảng cách với Đồng Tháp, đây là hai đội được định hình là đối thủ trực tiếp tranh trụ hạng mùa này.

LÊ ANH