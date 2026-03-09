HLV tuyển nữ Nhật Bản đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam là "thử thách khác biệt"

Dù đã sớm đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026, song HLV Nils Nielsen của Nhật Bản vẫn thể hiện sự thận trọng khi đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam trước khi hai đội gặp nhau ở lượt trận cuối vòng bảng.

HLV Nils Nielsen của đội tuyển nữ Nhật Bản. ẢNH: AFC

“Đội tuyển nữ Việt Nam có đủ khả năng khiến bất kỳ đối thủ nào gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ của họ nhanh nhẹn, sở hữu tốc độ cùng chất lượng chuyên môn tốt. Vì vậy, đây chắc chắn sẽ là một thử thách thực sự. Gặp Việt Nam sẽ khác so với hai trận đầu tiên, nhưng tôi tin toàn đội cũng sẵn sàng thi đấu với tốc độ cao và hy vọng có thể vượt qua thử thách này”, HLV Nils Nielsen chia sẻ ở buổi họp báo vào trưa 9-3 (giờ Việt Nam).

Nhật Bản, nhờ hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa (2-0) và Ấn Độ (11-0), đã trở thành đội đầu tiên tại bảng C đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. Thành thử, thầy trò HLV Nils Nielsen không gặp nhiều áp lực về mặt điểm số so với các cô gái Việt Nam, những người bắt buộc phải giành ít nhất 1 điểm để đảm bảo cơ hội đi tiếp.

Cuộc so tài giữa Việt Nam - Nhật Bản diễn ra lúc 16 giờ chiều mai (10-3). Về khâu chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, phía Nhật Bản không có gì thay đổi. Song HLV Nils Nielsen vẫn nhấn mạnh đến mục tiêu giành vị trí đầu bảng C.

Đội tuyển nữ Nhật Bản sớm đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Nhà cầm quân người Đức giải thích: “Thứ nhất, chúng tôi muốn duy trì phong độ tốt hiện tại và tiếp tục hoàn thiện những chi tiết nhỏ trong lối chơi để chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp. Vì vậy, một chiến thắng là rất quan trọng. Thứ hai, nếu đứng đầu bảng, chúng tôi sẽ di chuyển ít hơn cho trận tứ kết, điều này sẽ rất thuận lợi. Vì vậy, trận đấu tới vừa giúp duy trì đà phong độ, vừa mang ý nghĩa quan trọng trong việc giành ngôi đầu bảng”.

Tuy nhiên, HLV Nils Nielsen cũng chia sẻ Nhật Bản sẽ có một số thay đổi ở đội hình trong trận gặp Việt Nam, bởi thời gian nghỉ giữa các trận đấu không nhiều. Đồng thời, ông nhấn mạnh trong tay đang có một đội hình đủ chiều sâu để làm điều đó mà không làm giảm chất lượng thi đấu.

“Các cầu thủ của tôi đều đã tham gia quá trình chuẩn bị cho Asian Cup nữ 2026 nên hiểu rõ vai trò của mình. Vì vậy, chúng tôi có thể thay đổi đội hình khá dễ dàng. Điểm mạnh của Nhật Bản là dù có thay đổi, chất lượng đội hình vẫn không giảm. Chúng tôi có nhiều cầu thủ giỏi và hầu hết đều đã được sử dụng nên đều hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Còn Việt Nam là đối thủ khó chịu, họ có tốc độ cao nên sẽ là thử thách khác so với hai trận trước, nhưng mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng”, nhà cầm quân sinh năm 1971 phát biểu.

HỮU THÀNH