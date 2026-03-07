Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rộng đường vào tứ kết châu Á

Dù phải nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận thứ hai bảng C, cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026 vẫn rộng mở.

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ cơ hội sớm đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Ba điểm giành được ở trận ra quân giúp đội tuyển nữ Việt Nam có thêm phương án tính toán trước cuộc so tài với Đài Bắc Trung Hoa vào đầu giờ chiều 7-3 (giờ địa phương). Vì thế, Phạm Hải Yến cùng các đồng đội nhập cuộc với nhịp độ chậm rãi, trong bối cảnh phải thi đấu dưới cái nóng gần 35°C trên sân Perth Rectangular (Australia).

Ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa đối diện áp lực phải giành chiến thắng nên sớm đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lara Lee (người Australia). Sau 10 phút bóng lăn, Chen Jin Wen sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi băng lên sút, đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Trần Thị Kim Thanh.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam ở cuộc so tài với Đài Bắc Trung Hoa. ẢNH: AFC

Đến phút 26, Đài Bắc Trung Hoa tận dụng sự nhỉnh hơn về mặt kiểm soát bóng bằng bàn thắng mở tỷ số. Đại diện đến từ Đông Á lên bóng nhịp nhàng bên cánh trái, mở ra cơ hội cho Matsunaga Saki dứt điểm đưa bóng dội xà ngang bật ra, sau đó Su Yu Hsuan kịp thời đá bồi vào lưới trống.

Đội tuyển nữ Việt Nam xốc lại đội hình sau bàn thua, từ đó tạo ra thế trận giằng co trong thời gian còn lại của hiệp 1. Tuy nhiên, cái nóng trên sân đã làm tiêu hao thể lực của đôi bên. Những gì mà thầy trò HLV Mai Đức Chung làm được là cú sút đưa bóng đi chệch khung thành đối phương của Trần Thị Duyên.

Đầu hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tung lão tướng Huỳnh Như cùng tiền vệ trẻ Trần Thị Hải Linh vào sân để cải thiện khả năng tấn công. Cơ hội được mở ra cho Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Hải Linh, Ngân Thị Vạn Sự, Huỳnh Như, Ngọc Minh Chuyên… Chỉ tiếc không ai có thể tận dụng thành công. Mặt khác, hệ thống phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa vẫn giữ được sự tập trung và kỷ luật đến hết trận, qua đó bảo toàn cách biệt 1 bàn.

Cái nóng tại Australia ảnh hưởng đến thể lực của đôi bên. ẢNH: AFC

Đội tuyển nữ Việt Nam lỡ cơ hội sớm vào tứ kết Asian Cup nữ 2026, vẫn tạm giữ vị trí nhì bảng C với 3 điểm cùng hệ số (0). Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung nguy cơ sẽ tụt xuống đứng thứ ba, bởi Nhật Bản (3 điểm) gần như chắc chắn sẽ thắng Ấn Độ (0 điểm) ở trận đấu muộn trong ngày 7-3.

Dẫu vậy, cơ hội đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026 của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn rộng mở nếu có điểm trước Nhật Bản ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 10-3. Còn không, Hải Yến cùng các đồng đội có khả năng trở thành một trong hai đội xếp thứ ba vòng bảng có thành tích tốt để đoạt vé đi tiếp, vì điểm lẫn hiệu số của toàn đội đang vượt trội so với các đối thủ tại bảng A lẫn bảng B.

HỮU THÀNH