Đội tuyển Việt Nam – Ấn Độ 2-1: Tuyệt vời “sóc nhỏ” Vạn Sự

Chân sút trẻ vốn là “hiện tượng” ở đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33, Ngân Thị Vạn Sự đã tiếp tục tỏa sáng trên hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân tại VCK giải nữ châu Á 2026 vào tối 4-3. Vạn Sự đã lập cú đúp bàn thắng để giúp đội nhà vượt qua đội tuyển Ấn Độ ở trận ra quân.

Vạn Sự bùng nổ với cú đúp bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam không khác nhiều so với những trận gần đây. Đáng chú ý là Huỳnh Như có tên ở đội hình xuất phát, điều mà ở SEA Games 33, cầu thủ kỳ cựu này thường vào sân ở hiệp hai. Tiếp đến là cầu thủ trẻ cùng tên Cù Thị Huỳnh Như được đá chính để quán xuyến hành lang phải thay cho vị trí quen thuộc của Hoàng Thị Loan.

Ngay từ đầu trận, các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng gây sức ép bên phần sân đối phương. Huỳnh Như đá nhô cao nhưng nhiệm vụ chính của cô là di chuyển liên tục, khuấy động hàng thủ đối phương tạo khoảng trống cho Bích Thùy, Vạn Sự băng vào dứt điểm.

Lối chơi pressing của đội tuyển Việt Nam đã gây nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Ấn Độ. Dù tập trung số đông nhưng dần mất tập trung trước sức ép liên tục của các cầu thủ Việt Nam. Phút 14, khung thành của Ấn Độ đã rung rinh từ cú sút hiểm hóc của Bích Thùy. Sức công phá liên tục của các cô gái áo đỏ cuối cùng cũng xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Ấn Độ từ cú đặt lòng đẹp mắt của Vạn Sự ở phút 30.

Có bàn thắng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt với tốc độ nhanh. Tiếc là những cơ hội sau đó đều không chuyển thành bàn thắng để hiệp đầu khép lại với cách biệt tối thiểu cho đội Việt Nam. Sang đầu hiệp hai, lưới của khung thành đội Ấn Độ một lần nữa rung lên từ cú sút của Thái Thị Thảo sau tình huống lộn xộn trong vòng 5m50, nhưng bàn thắng không được công nhận do trước đó bóng chạm tay Thanh Nhã.

Ở vào thời điểm có thế trận tốt, các cầu thủ Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua ở phút 54. Pha phá bóng không thành công của Dương Thị Vân tạo cơ hội cho Nongrum có bóng thuận lợi và đánh bại thủ môn Kim Thanh ghi bàn gỡ 1-1. Sau ít phút như chùn lại vì bị bàn thua… lãng nhách, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng xốc lại đội hình và tiếp tục tăng tốc bên phần sân đối phương. Nhiều vị trí không còn đảm bảo thể lực tốt cho lối đá pressing như Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Thái Thị Thảo lần lượt được rút ra để thay bằng Hải Yến, Vũ Thị Hoa và Hải Linh.

Càng về cuối trận, đội Ấn Độ rút hết quân số về sân nhà để cố gắng bảo toàn 1 điểm quý giá bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghĩ của các cầu thủ Việt Nam. Đến phút bù giờ, đội tuyển Việt Nam kịp giành 3 điểm từ bàn ấn định chiến thắng 2-1 của tiền đạo nhỏ con Vạn Sự.

Lượt trận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 7-3, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa, trong khi Nhật Bản sẽ gặp Ấn Độ.

QUỐC CƯỜNG