Đội tuyển Việt Nam áp sát top 100 nếu được xử thắng Malaysia

Sau khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) ra thông báo bác kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM), đồng nghĩa việc sớm hay muộn đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong các trận đấu với đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ thăng tiến mạnh mẽ trên BXH FIFA.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21-3. Ảnh: ANH KHOA

Nếu Malaysia nhận quyết định xử thua từ AFC thì họ chỉ còn 9 điểm, Việt Nam có 15 điểm và nắm chắc tấm vé tham dự Asian Cup 2027 trước cuộc so tài giữa hai đội vào ngày 31-3. Không những thế, thứ bậc của hai đội trên bảng xếp hạng của FIFA sẽ đảo chiều.

Hồi cuối năm 2025, sau khi bị FIFA xử thua ở 3 trận giao hữu trong dịp FIFA Days với Singapore, Palestine và Cape Verde, đội tuyển Malaysia đã bị trừ 22,53 điểm và tụt xuống hạng 121 thế giới. Nếu tiếp tục bị tước 6 điểm từ hai trận đấu với Nepal và Việt Nam, Malaysia sẽ bị trừ tiếp khoảng 30 điểm. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam sẽ áp sát top 100 khi được trả lại 13,99 điểm đã bị trừ từ trận thua 0-4 ở lượt đi, và sẽ được cộng thêm khoảng 11 điểm khi được xử thắng.

Khi ấy, đội tuyển Việt Nam dự kiến có được 1.124 điểm tích lũy và lên hạng 103 thế giới. Đội hy vọng sẽ cải thiện thêm thứ hạng nếu đạt kết quả tốt ở hai trận đấu dịp FIFA Days trong tháng 3 khi gặp Bangladesh và Malaysia.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 21-3 tới đây. Trận giao hữu gặp Bangladesh vào ngày 26-3 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Sau đó 5 ngày là tiếp Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình).

QUỐC CƯỜNG