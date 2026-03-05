U23 Việt Nam thay U23 Iran dự giải Tứ hùng tại Trung Quốc

LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhận lời cử đội U23 Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, diễn ra từ ngày 25-3 đến 31-3-2026 tại thành phố Tây An (Trung Quốc).

U23 Việt Nam sẽ thay đổi nhiều về lực lượng so với đội hình vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026.

Trước đó, U23 Iran cũng được mời tham dự, nhưng LĐBĐ Iran đã thông báo rút lui vào giờ chót nên LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định mời đội U23 Việt Nam. Vào năm ngoái, đội U23 Việt Nam đã dự đủ cả 2 giải do LĐBĐ Trung Quốc tổ chức, và là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trui rèn trước thềm SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á 2026.

Giải lần này có sự góp mặt của U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên thay cho U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc. Với sự tham dự của các khách mời chất lượng, giải lần này sẽ là cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam rèn luyện trước thềm Asian Games 2026 mà VFF đã có kế hoạch cử đội hình U21 tham dự. Theo lịch thi đấu do ban tổ chức công bố, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25-3, gặp U23 Thái Lan ngày 28-3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối ngày 31-3.

Giải đấu diễn ra vào dịp FIFA Days nên sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển quân của đợt này, nhưng chắc chắn sẽ do một trợ lý dẫn dắt bởi cùng thời điểm HLV Kim Sang-sik tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị so tài với Malaysia.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026 (Giờ Việt Nam)

Ngày 25-3-2026

14 giờ: Việt Nam - CHDCND Triều Tiên

18g35: Trung Quốc - Thái Lan

Ngày 28-3-2026

14 giờ: Thái Lan - Việt Nam

18g35: Trung Quốc - CHDCND Triều Tiên

Ngày 31-3-2026

14 giờ: CHDCND Triều Tiên - Thái Lan

18g35: Trung Quốc - Việt Nam

