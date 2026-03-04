Tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa dự báo gây khó khăn cho Việt Nam

Dù thất bại 0-2 trước ứng viên nặng ký Nhật Bản ở trận mở màn vòng bảng Asian Cup nữ 2026, màn thể hiện đầy nỗ lực của các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa được dự báo sẽ mang đến thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Các nữ cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa gây ra nhiều khó khăn cho Nhật Bản. ẢNH: AFC

Trưa 4-3 (giờ Việt Nam), bảng C thuộc Asian Cup nữ 2026 đã diễn ra. Đây là bảng đấu có sự hiện diện của đội tuyển nữ Việt Nam cùng các đối thủ Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Cuộc so tài giữa Việt Nam và Ấn Độ ở trận ra quân diễn ra muộn hơn, thành thử thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có những đánh giá ban đầu thông qua cuộc so tài giữa Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa.

Nhật Bản đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Đài Bắc Trung Hoa đến 32 bậc. Đúng như dự đoán, đại diện đến từ xứ Phù Tang tạo ra thế trận lấn lướt hoàn toàn. Chỉ riêng hiệp 1, Nhật Bản kiểm soát bóng lên đến 90,3% và tung ra 11 cú sút về phía cầu môn đối phương. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa vẫn đứng vững trước sức ép tấn công mà Nhật Bản tạo ra. May mắn cũng đứng về phía thầy trò HLV Prasobchoke Chokemor khi xà ngang và cột dọc 2 lần cứu thua cho toàn đội.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa tiếp tục thi đấu đầy kiên cường. Đến phút 61, đẳng cấp của tiền vệ đang khoác áo Bayern Munich là Momoko Tanikawa mới giúp Nhật Bản có bàn mở điểm. Momoko với pha di chuyển không bóng và dứt điểm chính xác đã đánh bại thủ môn Wang Yu-ting.

Nhật Bản khởi đầu cũng chật vật tại Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Bàn thua không làm ảnh hưởng đến tinh thần của Đài Bắc Trung Hoa. Họ vẫn xây dựng hệ thống phòng ngự “xe buýt 2 tầng” án ngữ trước khung thành. Thầy trò HLV Prasobchoke Chokemor cố gắng hạn chế số bàn thua để tạo lợi thế cho cuộc đua đoạt vé vào vòng tứ kết. Mãi đến phút 90+2, Kiko Seike tận dụng thoáng lơ là của đối phương để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Nhật Bản.

Thất bại trước Nhật Bản ở trận ra quân không phải kết quả bất ngờ với Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng màn thể hiện đầy nỗ lực của họ được dự báo sẽ mang đến thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam, khi hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận thứ 2 vào ngày 7-3 tới. Đài Bắc Trung Hoa được nhận diện là đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết và xa hơn là “săn” tấm vé dự World Cup nữ 2027.

Vào lúc 18 giờ tối nay (4-3), đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Ấn Độ.

HỮU THÀNH