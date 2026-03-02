Futsal Thái Sơn Nam TPHCM có ngoại binh vô địch ở châu Âu

Sau gần 3 năm, ngoại binh người Brazil Italo Henrique đã trở lại Việt Nam khi khoác lên mình màu áo Thái Sơn Nam TPHCM thi đấu tại mùa giải 2026.

Ngoại binh người Brazil Italo Henrique đã tập luyện cùng Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: NGUYỄN QUANG

HLV Nguyễn Tuấn Anh xác nhận với SGGPO về việc đã chiêu mộ thành công ngoại binh Italo Henrique để chuẩn bị tham dự Giải futsal VĐQG 2026.

HLV Nguyễn Tuấn Anh và Italo Henrique từng làm việc cùng nhau trong màu áo Sahako FC ở lượt về Giải futsal VĐQG 2023. Khi đó, chân sút người Brazil dù chỉ đá 6 trận nhưng đã ghi đến 8 bàn, đóng góp cực kỳ quan trọng giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh giành vị trí á quân tại giải.

Thông qua sự giới thiệu của HLV Sergio Gargelli, người từng dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam từ năm 2010 đến 2013, Italo Henrique đã nhận được lời mời từ Sahako FC. Trong thời gian khoác áo CLB Việt Nam, pivot sinh năm 1994 nhận được đánh giá rất cao với màn trình diễn ấn tượng. Chỉ tiếc, cầu thủ này phải rời TPHCM sau 3 tháng vì không đạt được thỏa thuận gia hạn lương để tiếp tục ở lại Sahako FC.

HLV Nguyễn Tuấn Anh (thứ 2, từ trái sang) cùng ngoại binh Italo Henrique trong màu áo Sahako FC

Vì đội vô địch Giải futsal VĐQG 2026 có thể trở thành đại diện duy nhất của futsal Việt Nam tham dự Cúp các CLB futsal châu Á 2027, đồng thời muốn nâng cấp chất lượng đội hình Thái Sơn Nam TPHCM, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã thuyết phục được ban lãnh đạo đưa Italo Henrique về CLB. Lần này, nhờ sự hậu thuẫn tài chính từ bầu Tú, HLV Nguyễn Tuấn Anh không gặp nhiều khó khăn để đưa Italo Henrique trở lại.

Italo Henrique đến với futsal từ năm 10 tuổi, từng thi đấu ở các giải futsal chuyên nghiệp tại Brazil, Phần Lan, Georgia... Sau khi chia tay Sahako FC, anh gia nhập Akaa Futsal và cùng CLB này vô địch Giải futsal Thụy Điển. Năm 2025, Italo Henrique tiếp tục cùng New Vision Georgians đăng quang tại Giải futsal Georgia.

Italo Henrique đã có những buổi tập đầu tiên cùng Thái Sơn Nam TPHCM để hướng đến Giải futsal VĐQG 2026, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 5 tới. Do đã quen với HLV Nguyễn Tuấn Anh cũng như nhiều cầu thủ của đội futsal bầu Tú, Italo Henrique không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới.

HỮU THÀNH