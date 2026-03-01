Hiệp 2 có 6 bàn thắng, Thanh Hóa hòa Hải Phòng đầy kịch tính

Các cầu thủ Thanh Hóa tiếp tục thể hiện tinh thần kiên cường khi cầm hòa đội chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 3-3 ở vòng 14 V-League 2025-2026.

Các cầu thủ Thanh Hóa kiên cường cầm hòa đội chủ nhà Hải Phòng. ẢNH: MAI HƯƠNG

Trước khi di chuyển đến Hải Phòng, Thanh Hóa dần tháo gỡ những vấn đề liên quan đến tài chính. Nhờ đó, tinh thần các học trò của HLV Mai Xuân Hợp được tiếp thêm động lực, nhập cuộc đầy tự tin trên sân Lạch Tray vào tối 1-3.

Sau 18 phút, lần lượt Rimario Gordon, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Bá Tiến có 3 pha dứt điểm đe dọa cầu môn Hải Phòng. Sau nửa hiệp 1, đội chủ nhà mới giành lại quyền kiểm soát thế trận, nhưng lại bế tắc trong việc triển khai bóng về phía khung thành đối phương.

Trong khi đó, Thanh Hóa không còn đẩy cao đội hình tấn công, chủ động lùi sâu để bảo toàn mành lưới cho thủ môn Y Êli Niê. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao. Điểm nhấn đầu tiên xuất hiện ở phút 54 khi Hải Phòng ghi bàn mở điểm. Triệu Việt Hưng đá phạt góc, Bùi Tiến Dụng chạy cột gần đánh đầu ngược cho Joel Tagueu đánh đầu nối làm tung lưới Thanh Hóa.

Hải Phòng đánh rơi chiến thắng trên sân nhà Lạch Tray. ẢNH: MAI HƯƠNG

Chỉ 4 phút sau, đội khách có bàn gỡ hòa. Thoát xuống từ đường chọc khe của Ribama, Văn Tùng vượt qua thủ môn Nguyễn Đình Triệu rồi đệm bóng vào lưới trống.

Đến phút 61, Tagueu một lần nữa đưa Hải Phòng dẫn trước khi đánh đầu vào góc xa, đánh bại Niê. Bàn thua thứ hai khiến Thanh Hóa lúng túng và chỉ một phút sau, họ nhận thêm bàn thua thứ ba. Thủ môn Niê chuyền bóng hỏng để Luis Antonio cướp được rồi ghi tên lên bảng tỷ số.

Bị dẫn trước hai bàn, HLV Mai Xuân Hợp cho các cầu thủ Thanh Hóa đẩy cao đội hình. Phút 73, Văn Tùng hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu lái bóng về góc xa, rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Sức ép tiếp tục được đội khách duy trì và đến phút 83, Rimario ghi bàn ấn định tỷ số hòa 3-3, khiến ban huấn luyện cùng các đồng đội vỡ òa.

Trận hòa đầy kịch tính trên sân Lạch Tray giúp Thanh Hóa có 13 điểm, nhiều hơn PVF-CAND 2 điểm và hơn Đà Nẵng 3 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng tạm xếp thứ 5 với 21 điểm, nhưng có nguy cơ tụt một bậc nếu CLB Công an TPHCM giành chiến thắng ở trận đấu muộn vòng 14.

HỮU THÀNH