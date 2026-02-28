SLNA tiếp tục thăng hoa trên sân khách

Các cầu thủ SLNA tiếp tục thể hiện sự trỗi dậy mạnh mẽ khi giành trọn 3 điểm ở vòng 14 LPBank V-League 2025-2026 qua chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh. Thắng trận thứ 2 liên tiếp cũng trên sân khách đã giúp đội bóng xứ Nghệ tiếp tục tạo khoảng cách điểm số an toàn với đội cuối bảng Đà Nẵng.

Đội bóng xứ Nghệ giành trận thắng thứ 2 liên tiếp trên sân khách để cải thiện tốt vị trí trên bảng xếp hạng. Ảnh: SLNA FC

Không xa lạ gì nhau về lối chơi lẫn con người, đội khách SLNA nhập cuộc khá tốt, tạo thế trận cân bằng sau tiếng còi khai cuộc. Hàng phòng ngự được xây dựng chắc chắn của Hà Tĩnh đã không tạo nhiều cơ hội cho đội khách thâm nhập sâu vào vòng 16m50 uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Tùng.

Đến phút 22, những nỗ lực của SLNA cũng được đền đáp. Mạnh Quỳnh thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Olaha thực hiện cú sút hiểm hóc tung lưới đội chủ nhà ghi bàn mở tỷ số 1-0. Bàn thắng đã giúp SLNA thi đấu thoải mái hơn, tổ chức bọc lót kèm người chặt chẽ trong khi Hà Tĩnh dần đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.

Thủ môn Văn Bình có hiệp đấu vất vả trước áp lực ngày càng gia tăng từ đội chủ nhà. Cơ hội rõ nét là cú sút từ tư thế thuận lợi của Viktor Lê sau đường chuyền của Atshimene ở phút 87 nhưng bóng đi không chính xác. Cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng sự vội vàng của các chân sút Hà Tĩnh bên cạnh hàng thủ số đông, chặt chẽ của SLNA đã giúp đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn bảo toàn chiến thắng quý giá.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, đều trên sân khách đã giúp SLNA đạt 16 điểm, tạo khoảng cách 4 điểm với đội theo sau là Nam Định và 6 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày 28-2 trên sân Hàng Đẫy, CAHN giành 3 điểm trong cuộc tiếp đón HA.GL với chiến thắng 3-1. Tỷ số đã giúp CAHN thẳng tiến ở ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách điểm so với nhóm đội theo sau.

CAO TƯỜNG