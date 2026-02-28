Ngọc Minh Chuyên sẽ kế thừa Huỳnh Như

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố danh sách những gương mặt đáng xem tại vòng bảng Asian Cup nữ 2026. Nổi bật giữa dàn ngôi sao hàng đầu châu lục, tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên của đội tuyển Việt Nam được nhắc đến như đại diện tiêu biểu cho lớp kế thừa, sẵn sàng nối tiếp dấu ấn mà đàn chị Huỳnh Như đã tạo dựng.

Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên nhận danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2023. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

“Được xem là người kế thừa tiềm năng của Huỳnh Như, tiền đạo 21 tuổi Ngọc Minh Chuyên quyết tâm chứng minh mình đủ khả năng gánh vác trọng trách. Lối chơi quyết liệt cùng kỹ thuật rê bóng ấn tượng khiến cô trở thành cái tên đáng xem”, trích đoạn AFC giới thiệu về nữ tuyển thủ Việt Nam.

Sinh năm 2004 tại Tuyên Quang, Minh Chuyên sớm bộc lộ năng khiếu bóng đá. Năm 2019, cô được thầy giáo trong trường giới thiệu tới HLV Đoàn Việt Triều của Thái Nguyên, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Ở cấp độ trẻ, chân sút này gây tiếng vang khi hai lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới U18 và U19 nữ Đông Nam Á, góp công lớn đưa U20 Việt Nam vào chung kết và giành ngôi á quân tại cả hai sân chơi này.

Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ sau khi tham dự World Cup nữ 2023, Minh Chuyên đã được HLV Mai Đức Chung trao cơ hội. Cũng trong năm 2023, cô được vinh danh cho danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm tại gala Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Sau ba năm tích lũy kinh nghiệm trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam, Minh Chuyên lần đầu dự Asian Cup nữ với hình ảnh của cầu thủ tràn đầy năng lượng, khát khao khẳng định bản thân, quyết tâm tạo đột phá trên hàng công. Cùng các đàn chị, cô hướng tới mục tiêu chinh phục tấm vé dự World Cup nữ 2027.

Bên cạnh Minh Chuyên, AFC cũng điểm danh 11 gương mặt xuất sắc khác đại diện cho các đội tuyển còn lại. Bảng A chứng kiến sự trở lại của đội trưởng Sam Kerr (Australia) sau 18 tháng dưỡng thương, cùng tiền vệ đẳng cấp Ji So-yun của Hàn Quốc.

Tại bảng B, đương kim vô địch Trung Quốc đặt niềm tin vào “trái tim sáng tạo” Wang Shuang, trong khi CHDCND Triều Tiên sở hữu sát thủ vòng cấm Kim Kyong Yong. Tại bảng C, bên cạnh Minh Chuyên của đội tuyển nữ Việt Nam, còn có nhiều tên tuổi đáng gờm như tiền vệ tài hoa Yui Hasegawa đến từ Nhật Bản.

HỮU THÀNH