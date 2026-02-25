Đội tuyển Việt Nam xác định ‘quân xanh’ trước khi so tài Malaysia

Theo kế hoạch, các đội tuyển quốc gia trên toàn cầu sẽ có đợt hội quân vào cuối tháng 3, dịp FIFA Days. Ở khu vực châu Á, đây là thời điểm kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 với nhiều cặp đấu mang tính chất quyết định vé tham dự vòng chung kết.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và Bangladesh ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp đón đội tuyển Malaysia vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Để “chạy đà” tốt cho trận đấu này, LĐBĐ Việt Nam đã liên hệ và mời đội tuyển Bangladesh sang đá giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam vào ngày 26-3. Địa điểm chưa được công bố nhưng nhiều khả năng sẽ là sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đội tuyển Bangladesh được biết đến với biệt danh “Những con hổ Bengal”, là một trong những đại diện tiêu biểu của khu vực Nam Á, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Với phong độ đang lên trong thời gian gần đây, Bangladesh được xem là đối thủ hứa hẹn mang lại những thử thách cần thiết cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho trận tái đấu với Malaysia tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ở hai trận gần đây nhất, Bangladesh đã hòa Nepal 2-2 (giao hữu) và thắng Ấn Độ 1-0 (Vòng loại cuối Asian Cup 2027).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 hoặc 18-3 tới, tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu liên tiếp trong quãng thời gian ngắn. Việc lựa chọn đội tuyển Bangladesh thi đấu giao hữu được đánh giá phù hợp về chuyên môn, giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự trước khi bước vào trận đấu chính thức gặp Malaysia.

CAO TƯỜNG