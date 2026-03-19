Đội tuyển Đông Nam Á duy nhất đoạt vé dự World Cup nữ 2027

Chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan vào trưa 19-3 (giờ địa phương) đã đưa các cô gái Philippines trở thành đại diện duy nhất đến từ Đông Nam Á giành vé dự World Cup nữ 2027.

Sau khi Việt Nam và Thái Lan đã sớm kết thúc hành trình tại sân chơi châu lục, Philippines là niềm hy vọng duy nhất của bóng đá Đông Nam Á trong cuộc đua giành vé dự World Cup nữ 2027. Đoàn quân của HLV Mark Torcaso thua Nhật Bản ở trận tứ kết, nên xuống thi đấu play-off với Uzbekistan, đối thủ cũng thất bại tại vòng 8 đội.

Sau thời gian đầu tiếp cận trận cầu bằng sự thận trọng, từ giữa hiệp 1, đôi bên cùng đẩy cao tốc độ trận đấu. Dẫu vậy, không bên nào tận dụng được cơ hội do mình tạo ra, chấp nhận kết quả hòa 0-0 sau 45 phút.

Đầu hiệp 2, Philippines bất ngờ đẩy cao đội hình. Điều này khiến Uzbekistan trở nên lúng túng. Từ đường tạt chính xác bên cánh phải của Jael Guy ở phút 47, Angela Beard lao vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đại diện Đông Nam Á. Tiếp đà hưng phấn, đoàn quân của HLV Mark Torcaso có bàn thắng nới rộng cách biệt ở phút 52. Jael Guy tiếp tục ghi dấu ấn với pha xử lý kỹ thuật trước khi chuyền bóng cho Sarina Sawicki đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0.

Philippines cho thấy kinh nghiệm của đội tuyển từng tham dự World Cup nữ 2023, còn Uzbekistan gặp nhiều khó khăn trong thời gian còn lại của trận đấu. Đại diện Trung Á tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý, trong đó nổi bật là pha dứt điểm ở góc hẹp của Khabibullaeva, nhưng không thể đánh bại thủ môn McDaniel. McDaniel cùng đồng đội đã thi đấu đầy chắc chắn để bảo toàn chiến thắng 2-0 cho Philippines.

Philippines đoạt tấm vé trực tiếp đến World Cup nữ 2027, và cũng là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp mà đại diện đến từ Đông Nam Á này góp mặt tranh tài. Trong khi đó, Uzbekistan vẫn còn cơ hội tìm tấm vé đến đấu trường thế giới khi họ sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa. Dẫu vậy, cơ hội cho đội bóng này khi bước vào vòng đấu này không thật sự cao.

HỮU THÀNH