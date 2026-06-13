Hơn 400 VĐV tranh tài tại giải Bóng đá đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM 2026

Ngày 13-6 tại Sân bóng PM Sport (phường Tân Sơn), giải Bóng đá Đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM 2026 – Tranh cúp KINGTEK đã chính thức khởi tranh, tạo sân chơi gắn kết cộng đồng và hướng đến các hoạt động an sinh xã hội.

Đại diện 23 đội tham dự nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu do Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM tổ chức, có sự tham gia của 23 đội bóng, hơn 400 vận động viên, đến từ các hội đồng hương xã, phường, khu vực thuộc TP Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Giải diễn ra trong các ngày 13, 14, 20 và 21-6, gồm 6 bảng đấu với tổng cộng 49 trận, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn, giàu cảm xúc và đậm chất gắn kết đồng hương.

Hơn 400 VĐV tham dự giải. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Tiềng – Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành một hoạt động thường niên mang tính biểu tượng của cộng đồng đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điều quan trọng nhất là tinh thần đoàn kết, giao lưu và trách nhiệm cộng đồng".

Không chỉ là sân chơi thể thao, giải đấu còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ chương trình hướng đến mục tiêu gây quỹ an sinh đồng hương. Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức học sinh – sinh viên vượt khó và triển khai các hoạt động thiện nguyện tại quê nhà. Ngay tại lễ khai mạc, ban tổ chức, nhà tài trợ và các cầu thủ đã cùng chung tay đóng góp cho quỹ này.

Ban tổ chức, nhà tài trợ và các cầu thủ đã cùng chung tay đóng góp cho quỹ an sinh đồng hương. Ảnh: THANH TÙNG

Ông Trần Hùng Phong – Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM cho biết: “Giải đấu là dịp kết nối những người con xa quê, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia và phát huy truyền thống nghĩa tình của người Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn thông qua giải đấu sẽ tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, gắn kết giữa các hội đồng hương, doanh nhân, thanh niên và bà con đồng hương đang sinh sống tại TPHCM".

Các trận đấu diễn ra sôi nổi. Ảnh: THANH TÙNG

Ban tổ chức cho biết, mùa giải năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Công tác tổ chức, điều lệ và chuyên môn được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến một giải đấu chuyên nghiệp, công bằng và thành công.

NGUYỄN ANH