Giải thưởng Viet Nam Running Awards 2025 tiếp tục lan tỏa phong trào chạy bộ ở Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Liên Đoàn Điền Kinh Việt Nam tặng hoa và kỷ niệm chương chúc mừng Ban tổ chức. Ảnh: Quỳnh Mai

Trước đó, Lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Việt Nam, Lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi gặp mặt đại diện hơn 50 Câu lạc bộ toàn quốc nhằm gắn kết, giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần yêu thể thao phong trào giữa các Câu lạc bộ, đội nhóm ở các vùng miền, tỉnh thành trong cả nước, qua đó trao đổi, học tập những mô hình, giải pháp, chương trình hay trong việc phát động và thu hút sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Liên đoàn điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt đại diện Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ toàn quốc.

Tại buổi gặp, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và thành phố đã đánh giá tổng quan về sự phát triển và ảnh hưởng của chạy bộ phong trào đối với xã hội tại Việt Nam, đồng thời khẳng định Liên đoàn điền kinh Việt Nam và thành phố sẽ có nhiều giải pháp hỗ trợ đối những vấn đề còn bất cập, khó khăn của các câu lạc bộ để tiếp tục thúc đẩy phong trào chạy bộ.

Tham dự chương trình có sự hiện diện của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Liên Đoàn Điền Kinh Việt Nam, Sở Văn hóa và thể thao TPHCM, Sở Văn hóa, thể thao, du lịch một số tỉnh thành phố, đại diện Lãnh đạo một số các Đơn vị, ban ngành các địa phương, gần 100 Câu lạc bộ, đội nhóm chạy bộ phong trào các tỉnh thành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Liên Đoàn Điền Kinh Việt Nam

﻿chụp ảnh lưu niệm cùng Ban tổ chức.

“Viet Nam Running Awards” ra đời nhằm vinh danh và trao tặng hàng năm để tôn vinh, khích lệ các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, các CLB đội nhóm chạy bộ phong trào có nhiều sức ảnh hưởng, đóng góp đặc biệt xuất sắc trong việc thúc đẩy sự phát triển của phong trào chạy bộ tại Việt Nam, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2024 và là hệ thống giải thưởng lần đầu tiên được tổ chức và trao tặng hàng năm dành cho giới chạy bộ phong trào tại Việt Nam. Năm 2026, giải thưởng tiếp tục thu hút đông đảo cộng đồng chạy bộ phong trào tham gia, tiếp tục khẳng định giá trị là sự kiện vinh danh lớn nhất hàng năm dành cho cộng đồng chạy bộ phong trào Việt Nam.

Năm nay, Viet Nam Running Awards tiếp nhận gần 300 hồ sơ đề cử và ứng cử hợp lệ từ các cá nhân và tập thể, đội nhóm chạy bộ phong trào khắp cả nước ở 9 hạng mục, trong đó có nhiều hạng mục mới có sức lan tỏa sâu sắc trong cộng đồng như câu chuyện chạy bộ truyền cảm hứng, gương mặt trẻ triển vọng của năm và tình nguyện viên được yêu thích nhất.

Ban tổ chức Viet Nam Running Awards khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tổ chức giải thưởng vinh danh này hàng năm và tiếp tục đổi mới để kỳ vọng sẽ đây sẽ là nguồn động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng chạy bộ phong trào Việt Nam và là nguồn động lực giúp những cá nhân, tập thể nỗ lực nhiều hơn trong thi đấu, tập luyện và cống hiến đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của phong trào chạy bộ tại Việt Nam.

DŨNG PHƯƠNG