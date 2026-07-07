Ngày hội bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam tại Khánh Hòa

Tiếp tục chung tay xây dựng các sân chơi thể thao mhằm tạo ra một mùa hè bùng nổ và ý nghĩa cho các tài năng nhí, Công ty Cổ phần Giải pháp Thể thao Việt Nam (VSSG) là đồng Ban tổ chức cùng CLB Công an TPHCM chuẩn bị ra mắt Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng.

Festival năm nay sẽ được diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 30-7 đến 1-8.

Dự kiến Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng sẽ diễn ra trong 3 ngày sôi nổi từ 30-7 đến 1-8 tại phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), với nhà thi đấu và sân bóng tiêu chuẩn ở đơn vị phối hợp tổ chức Trường ĐH Nha Trang rất giàu kinh nghiệm triển khai nhiều giải đấu lớn cấp quốc gia như KPL, giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam của Báo Thanh Niên…

Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh tài thể thao, mà còn được định vị là một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch và hấp dẫn nhất từ trước đến nay dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Giải đấu hứa hẹn sẽ quy tụ hàng chục CLB bóng đá, với gần 1.000 VĐV nhí các lứa tuổi U9, U11, U13 đến từ khắp mọi miền Việt Nam.

Toàn bộ hơn 100 trận đấu tại Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng sẽ được phát sóng trực tiếp trên fanpage của VSSG, CLB Công an TPHCM; những trận cầu đinh được phát trực tiếp bởi đơn vị bảo trợ truyền thông FPT Play - thương hiệu truyền hình hàng đầu Việt Nam cùng hệ thống nền tảng số như Fanpage, Kênh Youtube.

Ban tổ chức đặt mục tiêu biến Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 - Khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng thành điểm hẹn quen thuộc, nơi ươm mầm tài năng, giúp các em nhỏ có cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn và mở ra cơ hội hiện thực hóa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đội ngũ HLV, chuyên gia, cố vấn của VSSG gồm những chuyên gia bóng đá, HLV như ông Trần Huy Đức, Đoàn Minh Xương, Hoàng Văn Phúc, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thế Anh…

QUỐC CƯỜNG