Doanh nghiệp phường An Lạc đồng hành cùng các hoạt động an sinh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường An Lạc Nguyễn Quốc Khánh cho biết, lãnh đạo phường, chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Quốc Khánh mong muốn Hội sẽ trở thành mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; là nơi tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ hội viên cùng phát triển, góp phần xây dựng kinh tế địa phương.

Tại đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Hội Doanh nghiệp Phường An Lạc nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Nguyễn Minh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Dầu nhớt và hóa chất miền Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Tâm cho biết, sẽ cùng Ban Chấp hành phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động; xây dựng Hội hoạt động thực chất, hiệu quả, lấy hội viên làm trung tâm, lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ.

Trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội tập trung các cơ hội hợp tác kinh doanh, ký kết đơn hàng, xúc tiến thương mại liên vùng cho từng doanh nghiệp hội viên; đồng hành cùng doanh nghiệp giải các bài toán về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới và nâng cao năng lực quản trị hiện đại; chung tay cùng phường An Lạc trong các chương trình an sinh xã hội.

Dịp này, Hội trao tặng 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc để chăm lo các hoạt động an sinh.

NGỌC QUYÊN