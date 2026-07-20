Đêm nhạc gây quỹ gần 1 tỷ đồng chăm lo người khó khăn

Đêm nhạc “Chung một tấm lòng - Lan tỏa yêu thương” quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và thu hút hàng ngàn khán giả đến ủng hộ gần 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp tri ân các doanh nghiệp hỗ trợ đêm nhạc

Chương trình đêm nhạc gây quỹ “Vì người nghèo, vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Đông Hiệp (TPHCM) phối hợp Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM tổ chức.

Với chủ đề “Chung một tấm lòng - Lan tỏa yêu thương”, đêm nhạc hướng đến gây quỹ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp. Đồng thời, hưởng ứng các chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động trong chăm lo cán bộ, chiến sĩ và người dân đang làm nhiệm vụ tại biển đảo, biên giới.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm hài và không nhận kinh phí: Danh ca Cẩm Vân, Danh ca Phương Thanh, NSUT Võ Minh Lâm, Nguyễn Duyên Quỳnh, Quách Tuấn Du, Hồ Văn Cường, Thanh Ngọc, Minh Sang, Hồng Mơ, Dương Ái Vy, Võ Lê Mi, Holy Trương Diễm, Tuấn Kha, Nguyên Minh, Lê Hiển, Phạm Thiên Kiều, Nhóm 3789, Nhóm Hài Tùng Linh, Lý Dương, Mạnh Trần, MC Mai Huy.

Đêm nhạc thu hút hàng ngàn người dân mua vé ủng hộ với giá 100.000 đồng/vé. Đặc biệt, FC của ca sĩ Hồ Văn Cường đóng góp 100 triệu đồng và mua 200 vé để chung tay gây quỹ. Chương trình thu về gần 1 tỷ đồng để chăm lo người khó khăn.

HOÀNG LONG