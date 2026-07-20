Đẩy mạnh chuyển đổi số đồng hành cùng doanh nghiệp

Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa (TPHCM) vừa ra mắt với slogan “Kết nối phát triển – Kiến tạo cộng đồng”. Hội xác định lấy sự kết nối làm nền tảng, lấy giá trị hội viên làm trung tâm và lấy sự phát triển của cộng đồng làm mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động.

Ra mắt Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa nhiệm kỳ I

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, cải thiện đời sống người dân.

Ông Nguyễn Hùng Hậu cho biết, lãnh đạo phường, chính quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp như cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại đây, ban chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Xuân Hòa nhiệm kỳ I (2026-2031) cũng đã ra mắt. Ông Nguyễn Thành Hưng Phó Chủ tịch sáng lập hệ thống Luật Thịnh Trí, Trưởng văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng làm chủ tịch Hội.

Ông Nguyễn Thành Hưng cho biết, Hội xác lập một số nội dung trọng tâm gồm: kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác; xúc tiến thương mại, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp; hỗ trợ hội viên trong các chương trình đào tạo… Ngoài ra, Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và phát triển bền vững; lan toả tinh thần doanh nhân qua các chương trình an sinh xã hội.

PHƯƠNG THẢO