Sôi nổi giải Cát Lái Pickleball Championship 2026

Giải Cát Lái Pickleball Championship 2026 do phường Cát Lái tổ chức đã diễn ra vào ngày 8-8 tại Sân Fusion, số 31 Đường số 103, khu vực Thạnh Mỹ Lợi, phường Cát Lái, TPHCM thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức trao thưởng cho các vận động viên đoạt giải.

Giải năm nay quy tụ khoảng 100 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cùng đông đảo nghệ sĩ, người đẹp, doanh nhân và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tham gia thi đấu, đồng hành. Giải đấu do phường Cát Lái tổ chức, với sự phối hợp và điều hành chuyên môn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Happy Media, đã khép lại trong không khí sôi nổi, đoàn kết, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, các nội dung thi đấu gồm đôi nam nữ dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cùng các nội dung Series A&B và Series C dành cho nghệ sĩ, người đẹp, doanh nhân đã diễn ra kịch tính, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Phường Cát Lái phát biểu tại lễ khai mạc.

Sự góp mặt của Á hậu Miss Grand Đặng Hoàng Tâm Như, Hoa hậu Hồng Vy, người mẫu Avan Ton cùng các ca sĩ Hồng Gấm, Đào Kỳ Anh đã góp phần tạo nên không khí thi đấu chuyên nghiệp, sôi động, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh giải đấu đến đông đảo công chúng và cộng đồng mạng xã hội.

Không dừng lại ở một sân chơi rèn luyện thể chất, Cát Lái Pickleball Championship 2026 còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực khi hướng đến mục tiêu gây quỹ hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng. Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức cùng các nghệ sĩ, người đẹp, doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp lớn trên địa bàn đã chung tay vận động, quyên góp được tổng số tiền hơn 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng). Trong đó 250 triệu đồng được ủng hộ trực tiếp vào quỹ Đền ơn đáp nghĩa và 175 triệu đồng được ủng hộ thông qua hoạt động đấu giá sau giải đấu.

Có gần 100 vận động viên tham gia tranh tài tại giải lần này

Toàn bộ số tiền này sẽ được phường Cát Lái sử dụng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người có công với cách mạng trên địa bàn, qua đó hiện thực hóa chủ trương chăm lo an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái của địa phương. Kết quả quyên góp 400 triệu đồng là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp lớn, sự chung tay của giới nghệ sĩ, người đẹp, cùng sự đồng lòng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường Cát Lái.

Thành công của giải đấu một lần nữa khẳng định vai trò chủ động, tích cực của chính quyền phường Cát Lái trong việc tổ chức các hoạt động thể thao - cộng đồng có giá trị xã hội sâu sắc, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò kiến tạo, đồng hành của chính quyền cơ sở.

Thông qua Cát Lái Pickleball Championship 2026, phường Cát Lái tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng hình ảnh một địa phương năng động, đoàn kết, trách nhiệm, giàu tinh thần đổi mới, đồng thời mở ra định hướng tiếp tục tổ chức các hoạt động thể thao - cộng đồng ý nghĩa trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất và tăng cường sự gắn kết giữa cán bộ, người lao động, nghệ sĩ, người đẹp và doanh nhân trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia.

LÊ ANH