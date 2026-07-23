Ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất dành cho các CLB cộng đồng chính thức khởi tranh

Ban tổ chức cùng các đơn vị tài trợ chụp hình lưu niệm với đại diện các cầu thủ nhí tham dự Festival.

Theo Ban tổ chức, Football Festival U9, U11, U13 Việt Nam 2026 là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay dành cho bóng đá cộng đồng, quy tụ 44 CLB và trung tâm bóng đá đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. Giải đấu gồm 12 đội U9 (cầu thủ sinh năm 2017-2018, thi đấu 5 người) và 32 đội ở hai lứa tuổi U11 (sinh năm 2015-2016) và U13 (sinh năm 2013-2014), đều thi đấu theo thể thức 7 người.

Toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra trên 1 sân trong nhà dành cho U9 và 4 sân ngoài trời dành cho U11, U13 đạt tiêu chuẩn tại Trường Đại học Nha Trang – một trong những trường đại học có khuôn viên đẹp và cơ sở vật chất hiện đại.

Giải sẽ chính thức diễn ra từ 30-7 đến 1-8-2026 tại Trường Đại học Nha Trang (số 2 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Theo Ban tổ chức, Festival quy tụ gần 1.000 cầu thủ nhí, thi đấu tổng cộng 104 trận, mỗi đội được đảm bảo từ 5 đến 6 trận nhằm tăng cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Toàn cảnh buổi lễ công bố

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, Football Festival còn hướng đến việc tạo nên một ngày hội thể thao kết hợp giao lưu văn hóa, du lịch, giúp các em nhỏ trên khắp cả nước có thêm cơ hội kết nối, rèn luyện kỹ năng sống, giải tỏa áp lực học tập và chuẩn bị tâm thế tích cực trước năm học mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết: “Tôi rất vui và xúc động được dự lễ công bố Festival năm nay có nhiều thông điệp bình dị và ý nghĩa với thông điệp khởi đầu đam mê, đánh thức tiềm năng. Như một ngôi nhà cần nền móng vững chãi, bóng đá Việt Nam muốn phát triển cũng cần một nền tảng từ bóng đá phong trào, bóng đá trẻ”.

Bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký VFF phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá giải này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn thuần túy mà còn là cầu nối văn hóa ý nghĩa giữa các trung tâm bóng đá cộng đồng trong cả nước. Đây là hướng đi đúng đắn, định hướng phát triển bóng đá trẻ vì tương lai bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ nhí sẽ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và có thể từng bước trưởng thành để là một cầu thủ tốt, đóng góp cho nước nhà. Tôi đánh giá cao các đơn vị đồng hành tạo nên giải đấu ý nghĩa, khởi đầu đam mê, cảm hứng lan tỏa giá trị tích cực, tạo sân chơi cho các em trong dịp hè, luôn giữ niềm đam mê với trái bóng tròn”.

Đáng chú ý, ông Trần Huy Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Ban tổ chức không thu lệ phí tham dự của các đội. Ban tổ chức mong muốn Festival này sẽ là nơi để các em có sân chơi thoải mái và tự nhiên nhất có thể, không đặt nặng thành tích, không gian lận tuổi, yêu cầu các trung tâm bóng đá cộng đồng cùng nâng cao ý thức đóng góp cho bóng đá nước nhà…

Giải đấu nhận được sự bảo trợ truyền thông của FPT Play, sự phối hợp của Trường Đại học Nha Trang, đồng thời có sự đồng hành của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, VietFootball, Học viện Bóng đá Phù Đổng FC cùng nhiều đơn vị truyền thông.

QUỐC CƯỜNG