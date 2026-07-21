Ông Dương Văn Hồ Vũ (TGĐ Công ty TNHH Thiên Tân): Nỗ lực hết mình vì thể chất và sức khỏe của thế hệ tương lai

Nhắc đến phong trào thể thao học đường và các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng, Công ty TNHH Thiên Tân và thương hiệu Probio đã trở thành những cái tên quen thuộc. Đằng sau hệ sinh thái chú trọng vào giáo dục thể chất, dinh dưỡng học đường và công tác thiện nguyện ấy là tâm huyết thầm lặng của ông Dương Văn Hồ Vũ – Tổng Giám đốc Công ty. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông để hiểu rõ hơn về hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Ông Dương Văn Hồ Vũ - TGĐ Công ty TNHH Thiên Tân. Ảnh: Dũng Phương

*Phóng viên: Nhiều năm qua, Thiên Tân luôn đồng hành mật thiết với giáo dục thể chất, nổi bật nhất là Cúp bóng chuyền Thiên Tân. Ông có thể chia sẻ lý do chọn đối tượng học sinh, sinh viên làm trọng tâm phát triển?

-Ông Dương Văn Hồ Vũ: Hướng đi của chúng tôi bắt nguồn từ một quan điểm rất rõ ràng: giáo dục thể chất là nền tảng cốt lõi của sự phát triển toàn diện. Hiện nay, phong trào tập luyện bóng chuyền trong giới học sinh, sinh viên đang phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, các em lại rất thiếu những sân chơi bài bản, chuyên nghiệp.

Từ năm 2014, chúng tôi đã nỗ lực duy trì Cúp bóng chuyền Thiên Tân như một "bệ phóng". Mục tiêu không chỉ là tạo ra một giải đấu phong trào mang quy mô tổ chức chuyên nghiệp, mà còn hướng tới việc bồi dưỡng, phát hiện tài năng trẻ. Thấu hiểu những khó khăn về trang thiết bị của người chơi phong trào, chúng tôi cũng đã nghiên cứu sản xuất dòng bóng chuyền mang thương hiệu Thiên Tân (như Gold 7400, Legend 7000...) với chi phí hợp lý, chất lượng cao để hỗ trợ tối đa cho việc rèn luyện của các em.

*Không chỉ dừng lại ở thể thao, ông còn mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực dinh dưỡng với thương hiệu Probio, chuyên cung cấp suất ăn học đường. Sự kết nối giữa hai lĩnh vực này mang thông điệp gì, thưa ông?

-Thể thao và dinh dưỡng là hai mắt xích không thể tách rời nếu muốn xây dựng một nền tảng sức khỏe vững chắc. Khi đời sống phát triển, nhu cầu về những bữa ăn an toàn, cân bằng dinh dưỡng cho học sinh trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhà trường và gia đình.

Đó là lý do Probio ra đời. Chúng tôi đồng hành cùng các trường học để chuẩn bị những suất ăn bán trú với tiêu chí đặt an toàn vệ sinh thực phẩm và giá trị dinh dưỡng lên trên hết. Mỗi bữa ăn đến tay các em phải được chuẩn bị bằng trách nhiệm và sự tận tâm. Chúng tôi kiên định theo đuổi triết lý "Tâm – Tầm – Chất", bởi chăm lo cho sức khỏe của các em học sinh hôm nay chính là đang xây dựng nguồn lực vững chắc cho tương lai.

Ông Dương Văn Hồ Vũ trả lời phỏng vấn báo chí.

*Được biết, các hoạt động xã hội của hệ sinh thái Thiên Tân luôn gắn liền mật thiết với công tác thiện nguyện, vì cộng đồng. Ông có thể nói rõ hơn về định hướng này?

-Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội luôn là kim chỉ nam của chúng tôi. Các giải đấu như Cúp bóng chuyền Thiên Tân được tổ chức mang tính phi lợi nhuận, hoàn toàn không bán vé. Thậm chí, ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tài trợ nước uống và tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho các đội bóng sinh viên tham gia.

Thông qua thể thao, chúng tôi muốn tạo ra một môi trường lành mạnh để thanh niên, sinh viên gắn bó, sẻ chia. Thể thao không chỉ để phân định thắng thua, mà là nơi kết nối đam mê, bứt phá giới hạn và lan tỏa năng lượng tích cực. Đóng góp cho giáo dục, chăm lo sức khỏe cộng đồng và thực hiện công tác thiện nguyện một cách thiết thực, bền bỉ chính là con đường dài hạn mà Thiên Tân và Probio đã, đang và sẽ tiếp tục bước đi.

*Xin cảm ơn ông về những chia sẻ này.

LÊ QUANG thực hiện