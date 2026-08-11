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Lê Quang Lộc đưa dây chuyền bao bì vào vận hành

SGGPO

Ngày 11-8, Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất bao bì tại TPHCM. Đây là bước mở rộng hoạt động của doanh nghiệp sau hơn bốn thập kỷ tập trung vào lĩnh vực in.

Dây chuyền sản xuất bao bì của Cty Lê Quang Lộc được đầu tư máy móc hiện đại.
Dây chuyền sản xuất bao bì của Cty Lê Quang Lộc được đầu tư máy móc hiện đại.

Đại diện đơn vị cho biết, việc đưa dây chuyền sản xuất bao bì vào vận hành đánh dấu bước chuyển tiếp của Lê Quang Lộc sau hơn 40 năm hoạt động trong ngành in. Việc đổi mới này giúp Lê Quang Lộc mở rộng sang lĩnh vực bao bì, tận dụng kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật đã tích lũy trong quá trình hoạt động.

Để chuẩn bị cho hướng đi mới, đơn vị đã mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất bao bì. Các hạng mục được triển khai nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu về tiến độ, quy cách của từng đơn hàng.

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Cty Lê Quang Lộc đưa dây chuyền sản xuất bao bì vào vận hành ngày 11-8.

Bên cạnh đầu tư thiết bị, doanh nghiệp cũng chú trọng đội ngũ chuyên môn, trong đó có nhân sự thiết kế. Theo định hướng của doanh nghiệp, thiết kế bao bì không chỉ dừng ở yếu tố hình thức mà còn liên quan đến nhận diện thương hiệu, trải nghiệm người tiêu dùng và khả năng hiện diện của sản phẩm tại điểm bán. Vì vậy, việc kết hợp giữa thiết kế, kỹ thuật in và năng lực sản xuất được xem là một phần quan trọng trong quá trình mở rộng sang lĩnh vực này.

Đại diện đơn vị cho biết, từ nền tảng hoạt động trong ngành in, Lê Quang Lộc phát triển LQL NEWPACK thành thương hiệu chuyên về bao bì. Thương hiệu tập trung vào các sản phẩm như hộp giấy, bao bì giấy, túi giấy, tem nhãn và các sản phẩm in bao bì.

HOÀNG LONG

Từ khóa

Ngành in LQL NEWPACK Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc

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