“Sống khỏe cùng chuyên gia": Thúc đẩy thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động

Đài Phát thanh Truyền hình TPHCM (Cơ Quan Báo và Phát Thanh, Truyền Hình TPHCM) phối hợp cùng Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Những Người Bạn Mới (NEWZ) ra mắt chương trình "Sống khỏe cùng chuyên gia" nhằm góp phần nâng cao nhận thức về y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe giới. Chương trình phát sóng số đầu tiên vào lúc 17 giờ 55 ngày 2-8-2026 trên kênh HTV7.

Bối cảnh talkshow thuộc chương trình “Sống khỏe cùng chuyên gia". Ảnh: HTV

Nội dung xuyên suốt của chương trình tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực nhất xoay quanh sức khỏe phái đẹp: từ các bệnh lý phụ khoa thường gặp như u xơ tử cung, u nang buồng trứng, các phương pháp can thiệp hiện đại như phẫu thuật nội soi, cho đến nghệ thuật quản lý và chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao. Chương trình không chỉ hướng tới phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh hay phụ nữ mang thai, mà còn lan tỏa nhận thức đến các thành viên trong gia đình, kiến tạo một môi trường thấu hiểu và chủ động bảo vệ sức khỏe.

Với thời lượng tinh gọn khoảng 15 phút cho mỗi số phát sóng, Mỗi tập phát sóng của "Sống khỏe cùng chuyên gia" được cấu trúc liền mạch qua ba phần trọng tâm gồm: phóng sự khơi gợi vấn đề mở đầu bằng câu chuyện chân thực từ một nhân vật thực tế, giúp khán giả dễ dàng đồng cảm và nhận diện vấn đề y khoa qua lăng kính đời sống; talkshow phân tích chuyên sâu - không gian tương tác giữa MC và các bác sĩ chuyên khoa.

Các chuyên gia sẽ trực tiếp "giải mã" nguyên nhân, dấu hiệu nhận biết, phương pháp chẩn đoán, phác đồ điều trị và cách phòng ngừa hiệu quả. Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của chương trình là phần hướng dẫn trực quan ở cuối mỗi số. Các bác sĩ hoặc nữ hộ sinh sẽ chỉ dẫn trực tiếp, giúp khán giả nắm bắt ngay các kỹ năng chăm sóc sức khỏe để ứng dụng vào nếp sống hằng ngày.

Bà Lê Hải Yến, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Những Người Bạn Mới (NEWZ) cho biết, “Sống khỏe cùng chuyên gia” kỳ vọng mang đến một kênh thông tin y khoa chính thống, giúp khán giả chuyển đổi từ trạng thái bị động sang chủ động chăm sóc sức khỏe, thay vì chờ đến khi bệnh trở nặng mới tìm đến bác sĩ. Đây là tâm huyết mà chúng tôi muốn đồng hành lâu dài cùng khán giả HTV.

Mỗi buổi tư vấn là một bước chủ động chăm sóc sức khỏe.

Bác sĩ CKII Văn Phụng Thống - Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Phương Nam- Đơn vị cố vấn chuyên môn chương trình.

Đồng hành xuyên suốt về mặt chuyên môn xuyên suốt các tập phát sóng, BS-CK2 Văn Phụng Thống, Giám đốc chuyên môn kiêm Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Phương Nam cho biết, "sống khỏe cùng chuyên gia” ây là kênh thông tin vô cùng hữu ích, giúp phụ nữ hiểu đúng, hiểu đủ về cơ thể mình để mạnh dạn thăm khám sớm. Với những kiến thức thiết thực được chắt lọc, chúng tôi tin rằng chương trình sẽ góp phần giúp chị em phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và nâng tầm chất lượng sống cho phụ nữ và gia đình".

Bà Lê Hải Yến, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Những Người Bạn Mới (NEWZ)- Đơn vị đồng sản xuất chương trình.

Khán giả có thể đón xem số đầu tiên của chương trình vào lúc 17h55 Chủ nhật, ngày 2-8-2026 trên kênh HTV7 và các số tiếp theo được phát sóng cách tuần. Với sự đầu tư chỉn chu từ nội dung đến hình thức, chương trình hứa hẹn sẽ tạo ra những tác động tích cực, lan tỏa kiến thức y khoa chuẩn xác và nâng cao chỉ số sức khỏe cộng đồng trong thời gian tới.

THÀNH AN