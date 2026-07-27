Giải Pickleball chào mừng 30 năm thành lập ngành chứng khoán Việt Nam

Trong không khí sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán của TPHCM (HOSE) tổ chức Giải Pickleball HOSE 26 quy tụ gần 350 VĐV đến từ gần 20 đơn vị Quản lý Nhà nước, hơn 60 Công ty Chứng khoán và Tổ chức Niêm yết tốp VN100 đang giao dịch tại HOSE.

Giải pickleball chào mừng ngày thành lập ngành chứng khoán

Giải Pickleball HOSE 26 tổ chức ngày 25-7-2026 tại cụm sân SWIN Pickleball Premium không chỉ là hoạt động thể thao thông thường mà còn mang ý nghĩa tăng cường giao lưu, kết nối các đơn vị với nhau, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết vững bền và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Phát biểu ở tại lễ khai mạc, đại diện BTC nhấn mạnh: “Giải Giao Lưu Pickleball HOSE 26 không chỉ là một sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là dịp để tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan quản lý, các thành viên thị trường”

“Thông qua những trận đấu sôi nổi, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, hợp tác fair-play và xây dựng một cộng đồng thị trường chứng khoán ngày càng gắn kết, phát triển bền vững. Thành công của giải đấu hôm nay không chỉ nằm ở việc ai sẽ giành chức vô địch, điều đáng quý hơn là sau mỗi trận đấu, chúng ta có thêm những người bạn, những kết nối mới và những kỷ niệm đẹp nhân ngày kỷ niệm lớn của ngành”.

Giải Pickleball HOSE 26 được tổ chức thành công với sự đồng hành của công ty chứng khoán KAFI, SSI, MASAN Group, Nam Á Bank, HDBank, DNSE, ACB như một lời khẳng định mạnh mẽ về sự gắn kết của các thành viên của Thị trường chứng khoán Việt Nam.

Giải đấu năm nay được chia ra thành 2 bảng: Khối Quản lý Nhà nước và Khối Công ty Chứng khoán - Tổ chức Niêm yết, với các nội dung đôi nam và đôi nam nữ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, thu hút sự quan tâm của đông đảo VĐV - khán giả. Con số 340 trận thi đấu tranh tài sôi nổi là một sự khẳng định mạnh mẽ về tính chuyên môn của Giải giao lưu Pickleball HOSE 26.

Với quy mô và cách thức tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp, Giải Pickleball HOSE 26 không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là cầu nối thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe. Giải Pickleball HOSE 26 khép lại không chỉ bằng những con số hay kết quả thi đấu, mà còn bằng dấu ấn về một sân chơi rất là chuyên nghiệp, giàu tính gắn kết.

Kết quả _Khối Quản lý Nhà nước Đôi nam: Hạng nhất là Hà Hoàng Anh - Cao Đănh Đông (CATPHCM); Hạng nhì là Nguyễn Hải Long - Nguyễn Xuân Hiếu (Văn phòng Bộ Tài chính tại TPHCM); Hạng 3 là Trần Huy Thành - Trương Huy Toàn (Ngân hàng Nhà nước Khu vực II) Đôi nam nữ: Hạng nhất là Hoàng Thị Huyền Trang - Cao Đăng Đông (CATPHCM); Hạng nhì là Nguyễn Thị Toại - Nguyễn Xuân Hiếu (Văn phòng Bộ Tài chính tại TPHCM); Hạng 3 là Nguyễn Thị Thu Huyền - Nguyễn Dương Chinh (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán - CN TPHCM) _Khối Công ty chứng khoán - Tổ chức niêm yết Đôi nam: Hạng Nhất là Lê Anh Tuấn - Vũ Trường Phúc (DNSE); Hạng nhì là Nguyễn Quốc Hiệp - Lê Ngọc Trung (Ngân hàng Tiên Phong); Hạng 3 là Nguyễn Vũ Hoàng Quân - Hoàng Trọng Long (Vietjet Air) Đôi nam nữ: Hạng nhất là Võ Trần Đình Hiếu - Vũ Thị Trà Lý (Quỹ Dragon Capital); Hạng nhì là Nguyễn Nhật Hà Chi - Nguyễn Anh Tuấn (SSI); Hạng 3 là Phạm Minh Hồng - Nguyễn Đức Hoàng (SSI)

ĐỖ HOÀNG