Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 14-8-2026, Công ty Acecook Việt Nam tổ chức chương trình “Happy Tour – Chuyến đi Hạnh phúc 2026”, đồng hành cùng 42 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia hành trình học tập, trải nghiệm tại TPHCM.

Các em lần đầu tiên được tham gia các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thú vị qua chương trình Chuyến đi hạnh phúc 2026

Những trải nghiệm truyền cảm hứng

Được triển khai từ năm 2023, “Happy Tour - Chuyến đi hạnh phúc” là hoạt động thường niên thuộc dự án “Gói mì Hạnh phúc”, do Công ty Acecook Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện. Sau bốn mùa tổ chức, chương trình đã đồng hành cùng hơn 170 trẻ em đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tiếp nối hành trình đó, Happy Tour 2026 chào đón 42 trẻ em đến từ Quảng Ninh, Thành phố Huế, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nghệ An tham gia chuỗi hoạt động học tập, khám phá và giao lưu tại TP. Hồ Chí Minh.

Với định hướng "Trải nghiệm - Truyền cảm hứng - Định hướng tương lai", chương trình đã mang đến cho các em cơ hội tiếp cận những môi trường học tập, làm việc và văn hóa đa dạng; mở rộng hiểu biết, khám phá năng lực bản thân, đồng thời bồi đắp sự tự tin và động lực để từng bước định hình con đường học tập, phát triển trong tương lai.

Mỗi trải nghiệm - Thêm một hành trang cho tương lai

Với mong muốn giúp các em học hỏi từ những trải nghiệm thực tế, “Chuyến đi hạnh phúc 2026” được thiết kế như một hành trình khám phá đa dạng, kết hợp giữa tham quan doanh nghiệp, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm thành phố và hoạt động hướng nghiệp. Mỗi điểm đến đều mang một ý nghĩa riêng, góp phần mở rộng hiểu biết, khơi gợi sự chủ động khám phá và bồi đắp thêm những hành trang cho chặng đường phía trước.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại Acecook Việt Nam, các em tham quan văn phòng và nhà máy, giao lưu cùng Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên để tìm hiểu về môi trường làm việc chuyên nghiệp, quy trình sản xuất hiện đại cũng như những giá trị được xây dựng trong một doanh nghiệp. Những trải nghiệm thực tế này góp phần giúp các em có thêm góc nhìn về thế giới nghề nghiệp và những lựa chọn trong tương lai.

Các em nhỏ nhiệt tình tham gia các hoạt động tương tác trong buổi tham quan tại Văn phòng Công ty Acecook Việt Nam

Các em cũng khám phá vẻ đẹp năng động của TP. Hồ Chí Minh thông qua các địa điểm văn hóa, lịch sử và du lịch tiêu biểu, kết hợp trải nghiệm xe buýt hai tầng để cảm nhận nhịp sống của một đô thị hiện đại, từ đó mở rộng hiểu biết về đất nước và cuộc sống.

Đặc biệt, tại mô hình giáo dục hướng nghiệp, các em được trực tiếp trải nghiệm nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, khám phá năng lực và sở thích của bản thân, đồng thời có thêm cơ sở để định hình những định hướng phù hợp cho chặng đường học tập và phát triển phía trước.

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Acecook Việt Nam phát biểu tại chương trình

Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, chia sẻ: “Chuyến đi hạnh phúc không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là một hành trình kết nối yêu thương. Hy vọng rằng sau chuyến đi này các em sẽ có thêm động lực để học tập, thêm niềm tin vào bản thân, mạnh dạn nuôi dưỡng những ước mơ và không ngừng cố gắng để biến những ước mơ ấy thành hiện thực. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức xã hội trong nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em, để ngày càng có thêm nhiều em nhỏ được học hỏi, trải nghiệm và có thêm cơ hội phát triển trong tương lai. Đó cũng chính là cách Acecook Việt Nam hiện thực hóa sứ mệnh mang hạnh phúc đến cho xã hội”.

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam trao quà và huy chương cho các em tham gia chương trình Chuyến đi hạnh phúc 2026

Tiếp nối hành trình Cook happiness

Trải qua hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, Acecook Việt Nam luôn kiên định với sứ mệnh "Cook happiness - Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực", hướng đến ba giá trị Happy Consumers - Happy Society - Happy Employees. Trong đó, dự án "Gói mì Hạnh phúc", được Acecook Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai từ năm 2019, là một trong những chương trình cộng đồng trọng điểm của doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Việt Nam.

Sau hơn 7 năm, dự án đã hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho hơn 60.000 lượt trẻ em (bao gồm hỗ trợ bữa ăn hằng ngày và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt), trao 85.093 thùng mì, gần 2.550 suất học bổng, hỗ trợ dụng cụ học tập cho gần 2.200 trẻ em, xây dựng 03 công trình nước sạch phục vụ gần 4.650 trẻ em trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 18,5 tỷ đồng.

Tiếp nối những hoạt động đó, “Happy Tour - Chuyến đi hạnh phúc” được triển khai nhằm mở rộng giá trị đồng hành của dự án, từ việc góp phần chăm lo dinh dưỡng đến tạo điều kiện để trẻ em được học hỏi, khám phá và phát triển toàn diện. Acecook Việt Nam tin rằng mỗi hành trình đều có thể khơi mở những góc nhìn mới, tiếp thêm sự tự tin và tạo động lực để các em vững vàng trên con đường học tập cũng như phát triển bản thân. Đây cũng là cách doanh nghiệp từng bước hiện thực hóa giá trị Happy Society, lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng bằng những hành động thiết thực và bền vững.

THANH BÌNH