Khởi động giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026

Ngày 31-7 tại đường Trần Bạch Đằng (phường An Khánh), giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã chính thức khai mạc, sẵn sàng chào đón hơn 10.500 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham dự.

Giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 chính thức khai mạc. Ảnh: BTC

Giải chạy VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 diễn ra từ ngày 31-7 đến 2-8, với ngày chạy chính thức vào 2-8. Giải chạy có 3 cự ly Half Marathon 21km, 10km và 5km. Trong đó, điểm xuất phát của cự ly Half Marathon và 10km được đặt tại đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn), VĐV băng qua nhiều cung đường trung tâm trước khi về đích tại đường N12 (phường An Khánh). Đối với cự ly 5km, VĐV xuất phát và về đích tại đường N12.

Mang chủ đề "The City Rhythm", giải chạy khắc họa hình ảnh một TPHCM trẻ trung, luôn chuyển động cùng nguồn năng lượng tích cực, thịnh vượng và tràn đầy cảm xúc. Hơn 10.500 VĐV sẽ hòa mình vào không gian tích hợp độc đáo giữa thể thao, âm nhạc và công nghệ. Điểm khác biệt tạo nên dấu ấn của giải chạy là các trạm âm nhạc được bố trí xuyên suốt đường đua, kết nối người tham gia với nhịp đập thành phố, cổ vũ tinh thần VĐV trên từng bước chạy.

Các VĐV hào hứng check-in tại khu vực Expo

Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn quốc tế World Athletics Label vào năm 2027, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon được đầu tư bài bản về chuyên môn, công tác vận hành và chất lượng đường chạy, từng bước khẳng định vị thế của một giải marathon chuyên nghiệp ngay giữa trung tâm TPHCM.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon 2026 đã trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TPHCM, góp phần đồng hành cùng công tác phát hiện, đào tạo và phát triển các tài năng thể thao trẻ của thành phố.

Đại diện BTC trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ bảo trợ tài năng thể thao TPHCM

Trong khuôn khổ giải chạy, tối 1-8 sẽ diễn ra VPBank Prime's Night - Bứt Phá Từ Hôm Nay, đại nhạc hội được đầu tư với sân khấu quy mô, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Bích Phương, Hoàng Dũng, Phùng Khánh Linh và Vương Bình.

Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức sự kiện, chia sẻ: "Thông qua mô hình kết hợp thể thao - âm nhạc - công nghệ, giải chạy không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ mà còn hướng tới xây dựng một sự kiện thể thao thường niên mang bản sắc riêng của TPHCM, quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và giàu sức sống đến cộng đồng trong nước và quốc tế".

Ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức sự kiện, thông tin về giải chạy

Bên cạnh hoạt động check-in và nhận Race-kit tại khu vực đường Trần Bạch Đằng, VĐV còn có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm mới, tham gia workshop, minigame, giao lưu cùng các thương hiệu đồng hành và tận hưởng không gian lễ hội sôi động tại khu vực Expo, Festival Zone, Music Booth trước thềm ngày chạy chính thức.

NGUYỄN ANH