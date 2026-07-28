Rộn ràng tiếng cười tại Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp TPHCM năm 2026

Nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao, thiết thực chào mừng 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026), Hội Nhà báo TPHCM với sự đồng hành cùng công ty Thái Sơn Nam và Tập đoàn Hoa Sen phối hợp cùng Công ty Infinity Acts tổ chức giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp TPHCM năm 2026.

Giải năm nay có sự tham dự của hơn 120 vận động viên.

Sự kiện quy tụ với hơn 120 Vận động viên là nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cùng đại diện các doanh nghiệp, đối tác và khách mời tham gia thi đấu, giao lưu trong tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Ngoài đông đảo nhà báo, phóng viên, nhiều HLV bóng đá cũng đã góp mặt tranh tài như Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Vũ (CLB Thái Sơn Nam TPHCM), Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tuấn Phong…

Giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm truyền thông và cộng đồng doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng những mối quan hệ hợp tác bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn Pickleball tại Việt Nam.

Giải nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, trong đó Công ty Thái Sơn Nam là nhà tài trợ Kim Cương của giải.

Với tổng giá trị cho các giải thưởng hơn 300 triệu đồng, hứa hẹn sẽ diễn ra những trân cầu kịch tính và không kém phần hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thể thao thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào pickleball trong giới báo chí và doanh nhân, đồng thời tăng cường sự gắn kết, hợp tác vì sự phát triển chung của cộng đồng. Ngoài nhà tài trợ chính Công ty Thái Sơn Nam, Giải còn có sự đồng hành của Tập Đoàn Hoa Sen, Cty Động Lực, Cty Joola, Cty Kamito, Công ty Quà Việt, Công ty Beyono, Cty Ligpro…..

Thông qua hoạt động thể thao, Ban Tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần "Khỏe để cống hiến – Đoàn kết để phát triển", góp phần xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao sức khỏe và tạo động lực để những người làm báo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của nền báo chí Việt Nam.

Những hình ảnh của ngày thi đấu sáng 28-7:

QUỐC CƯỜNG