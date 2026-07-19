Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vô địch Giải bóng đá Công nhân và viên chức Việt Nam 2026

Giải bóng đá Công nhân và viên chức Việt Nam 2026 đã khép vào vào chiều 19-7 trên sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). Các cầu thủ Công đoàn đoàn Ngân hàng Việt Nam đã đánh bại Công đoàn Petrovietnam với tỷ số 1-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho đội Công đoàn đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: QUANG THỊNH

Giải do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hàng năm, với sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Sau gần hai tháng tranh tài, 48 đội bóng trên cả nước đã thi đấu hơn 100 trận, ghi trên 650 bàn thắng trước khi tìm ra nhà vô địch.

Tổng giá trị giải thưởng tại Vòng chung kết toàn quốc lên đến 560 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch nhận 200 triệu đồng, đội hạng Nhì nhận 150 triệu đồng, đội hạng Ba nhận 100 triệu đồng và đội hạng Tư nhận 50 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng cá nhân và tập thể gồm: Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fair-play nhất, Đội cổ động ấn tượng nhất và Tổ trọng tài xuất sắc nhất, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Việt Phong (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất đem thắng lợi về cho Công đoàn đoàn Ngân hàng Việt Nam trong trận tranh chung kết.

Không chỉ mang đến chất lượng chuyên môn ngày càng cao, mùa giải còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, đoàn kết và fair-play, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, người lao động. Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại tranh tài tại TPHCM từ ngày 16 đến 19-7.

Kết thúc mùa giải, chức vô địch thuộc về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, sau chiến thắng với tỉ số trước 1-0 Công đoàn Petrovietnam trong trận chung kết với bàn thắng duy nhất do công của Việt Phong. Đội Công đoàn Đồng Nai 4 giành hạng Ba, trong khi đội Sacombank xếp hạng Tư.

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QUỐC CƯỜNG