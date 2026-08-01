VietBank ký kết hợp tác chiến lược cùng Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City

Buổi lễ ký kết diễn ra sáng 1-8.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác giữa lĩnh vực y tế và tài chính, hướng đến xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe hiện đại, thuận tiện và toàn diện cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Trần Thị Lâm, nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm, Trưởng Ban Ủy ban Chiến lược Khu y tế Kỹ thuật cao TPHCM, Chủ tịch Chi Hội Bệnh viện Tư nhân TPHCM và Khu vực phía Nam bày tỏ niềm tự hào khi lĩnh vực y tế – tài chính cùng kiến tạo ra những giá trị ý nghĩa, thiết thực cho cán bộ nhân viên, khách hàng và cộng đồng. Theo bà Trần Thị Lâm, mọi sự hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Vietbank cần tiếp tục tối giản thủ tục, rút ngắn quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số, giúp cán bộ nhân viên và khách hàng dễ dàng tiếp cận các giải pháp tài chính nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, Vietbank cùng Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 cần xây dựng nhiều chính sách ưu đãi thiết thực, để ngày càng nhiều người được tiếp cận dịch vụ y tế và tài chính chất lượng cao.

Bà Trần Thị Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM cho biết, dưới sự định hướng, phát triển của Tập đoàn Hoa Lâm và Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM đã và đang trở thành trung tâm y tế hiện đại tiên tiến không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân TPHCM và các tỉnh lân cận mà còn từng bước tiệm cận các chuỗi chuyên khoa của thế giới. Sự hợp tác chiến lực giữa Vietbank cùng Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện quốc tế City là minh chứng rõ nét cho mô hình liên kết tài chính, y tế. Đây không đơn thuần là sự hợp tác kinh doanh giữa các tổ chức mà quan trọng hơn hết là cam kết chung vì lợi ích của người bệnh và lợi ích của cộng đồng. “Biên bản ghi nhớ ký kết hợp tác hôm nay sẽ nhanh chóng được hiện thực bằng những chương trình, hành động cụ thể, mang lại những giá trị thiết thực cho các đơn vị, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành y tế, kinh tế, xã hội không những cho TP.HCM mà còn cho cả nước”, TS-BS Trương Vĩnh Long bày tỏ.

Ông Phạm Linh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Phạm Linh, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín cho biết, thỏa thuận hợp tác là bước tiến quan trọng trong việc kết nối y tế – tài chính – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển các giải pháp thanh toán, ngân hàng số hiện đại. Sự hợp tác không chỉ nâng cao trải nghiệm dịch vụ, mà còn góp phần xây dựng và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe thông minh, thuận tiện, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ nhân viên.

NGÔ HIỀN