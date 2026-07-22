Lần đầu tiên thi đấu bắn súng đĩa bay vào ban đêm tại Việt Nam

Hòa mình vào thiên nhiên, tập trung cao độ giữa màn đêm, đợi đúng tầm bắn bóp cò rồi thăng hoa khi những chiếc đĩa bay phát sáng nổ tung…, những cảm giác mới lạ này sẽ được các vận động viên môn bắn súng đĩa bay trực tiếp trải nghiệm tại Cúp Bắn súng mùa Hạ, giải đấu đang rất được mong chờ của Sports Festival 2026.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, nội dung bắn súng đĩa bay ban đêm Compak Sporting Night Shoot được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại NovaWorld Phan Thiet

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng, Giải đấu Bắn súng mùa Hạ nằm trong khuôn khổ Sports Festival 2026 sẽ diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng). Theo Ban tổ chức, Cúp Bắn súng mùa Hạ sẽ là một điểm nhấn quan trọng khi quy tụ các vận động viên giàu kinh nghiệm của lực lượng vũ trang và những người yêu thích bộ môn bắn súng.

Các vận động viên tham dự sẽ tranh tài ở 3 nội dung gồm bắn súng đĩa bay (Compak Sporting), súng trường hơi 10m và súng ngắn hơi 10m; thi đấu cá nhân và đồng đội ở nhiều hạng A, B, C và Newbie, cạnh tranh 12 cúp vô địch và 42 bộ huy chương. Các nội dung thi đấu mở rộng ở nhiều hạng tạo cơ hội tranh tài cho cả vận động viên giàu kinh nghiệm lẫn những người mới đam mê môn thể thao này.

Các xạ thủ tranh tài nội dung bắn súng đĩa bay Compak Sporting tại cụm sân Nova Clay Shooting, NovaWorld Phan Thiet

Đặc biệt, các xạ thủ hạng A và B sẽ có một thử thách đặc biệt: thi đấu nội dung Compak Sporting vào ban đêm. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, nội dung thi đấu đêm được tổ chức trên thiết kế tiêu chuẩn để mang đến những màn trình diễn mãn nhãn của tốc độ, kỹ năng và bản lĩnh. Dưới hệ thống chiếu sáng chuyên dụng, những chiếc đĩa bay (Clay Target) phát sáng lao vút trong màn đêm sẽ tạo nên trải nghiệm thi đấu hoàn toàn mới cho vận động viên cũng như trải nghiệm thưởng thức hiếm có cho khán giả.

Bên cạnh đó, khu trải nghiệm bắn súng dành cho du khách và người mới sẽ mở cửa suốt thời gian diễn ra giải đấu, từ 1-8 đến hết 2-8.

Giải đấu có sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Liên đoàn Bắn súng TPHCM và Liên đoàn Bắn súng Hà Nội, đảm bảo về chất lượng, công tác tổ chức và tiêu chuẩn thi đấu.

Sơ đồ vị trí các khu vực thi đấu Cúp Bắn súng mùa Hạ 2026 tại NovaWorld Phan Thiet

Năm ngoái, trong khuôn khổ Sports Festival 2026 cũng diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, giải bắn súng đĩa bay thu hút hơn 80 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ các câu lạc bộ bắn súng Công an Nhân dân, các tỉnh, thành phố trên cả nước tranh tài.

Bắn súng đĩa bay là một trong những nội dung đòi hỏi vận động viên phải thể hiện sự chính xác, phản xạ nhanh, tư duy chiến thuật và bản lĩnh vững vàng trong từng loạt bắn.

Bắn súng đĩa bay đòi hỏi vận động viên phải thể hiện sự chính xác, phản xạ nhanh và phải có lực lượng chuyên nghiệp giám sát chặt chẽ

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện bắn súng đĩa bay phát triển nhanh và rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố cả nước, chuyển dịch từ một thú vui mang tính trải nghiệm sang định hướng thi đấu chuyên nghiệp bài bản. Kể từ năm 2024, nội dung bắn súng đĩa bay đã chính thức được đưa vào tranh huy chương của Giải vô địch Bắn súng Quốc gia hàng năm. Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đang áp dụng nghiêm ngặt luật thi đấu của Liên đoàn bắn súng đĩa bay Thế giới (FITASC).

Sports Festival 2026 trân trọng tri ân sự đồng hành của Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước là Nhà tài trợ chính; cùng các doanh nghiệp như Tập đoàn Hoa Sen, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn Hòa Phát; Công ty CP Sandals (Thương hiệu Đôi Dép), Công ty CP Beyond Communication, Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB); Công ty CP Phong Phú, Công ty CP FPT, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Công ty Vedan Vietnam, Agribank, Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn, Tập đoàn Gelex, Tập đoàn T&T Group, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp ABIC… Hai đơn vị hỗ trợ truyền thông chính thức cho chuỗi giải gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Goldsun Việt Nam. Các đơn vị đã góp phần chung tay tạo nên một giải đấu thể thao mùa hè quy mô, chuyên nghiệp và giàu giá trị kết nối cộng đồng

THANH THANH