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Giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp TPHCM năm 2026

SGGPO

Ngày 26-7-2026, Ban tổ chức giải Pickleball Báo chí và Doanh nghiệp TPHCM năm 2026 đã tiến hành buổi họp giới thiệu các nhà tài trợ và bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải. 

Đông đảo phóng viên, biên tâp viên, doanh nghiệp, Huấn luyện viên bóng đá... đăng ký tham dự giải năm nay.
Đông đảo phóng viên, biên tâp viên, doanh nghiệp, Huấn luyện viên bóng đá... đăng ký tham dự giải năm nay.

Giải năm nay do Hội Nhà báo TPHCM phối hợp với Công ty Infinity Acts và nhận được sự tài trợ chính từ Công ty Thái Sơn Nam và nhiều nhà tài trợ đồng hành khác.

Với sự tham dự của đông đảo nhà báo, phóng viên, biên tập viên cùng đại diện các doanh nghiệp, đối tác và khách mời, giải sẽ là dịp để các vận động viên cùng giao lưu trong tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

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Giải sẽ là dịp để các vận động viên cùng giao lưu trong tinh thần đoàn kết, xây dựng.

Đây cũng là dịp để những người làm báo và cộng đồng doanh nghiệp tăng cường giao lưu, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn Pickleball tại Việt Nam.

Giải sẽ diễn ra vào sáng 28-7 tại sân Swin Pickleball, số 555/1 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng - TPHCM. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung, gồm: đôi nam báo chí trên 45 tuổi; đôi nam báo chí dưới 45 tuổi; đôi nam báo chí, doanh nhân, người nổi tiếng; đôi nam báo chí, người nổi tiếng; đôi nam báo chí, nhà tài trợ; đôi nam báo chí, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao.

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Tổng giá trị tiền thưởng hơn 300 triệu đồng, gồm 35 triệu đồng cho mỗi nội dung (giải nhất, nhì, ba).

QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Công ty Thái Sơn Nam Hội Nhà báo TPHCM Trần Xuân Soạn Đôi nam Sở Văn hóa Thể thao Pickleball Cao thượng Tân Hưng Nhà tài trợ Biên tập viên

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