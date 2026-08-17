Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực

Đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ, đồng thời giành cả hai chức vô địch đơn nam và đơn nữ, bóng bàn Công an nhân dân (CAND) đã tạo dấu ấn đặc biệt tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44 năm 2026.

Đằng sau những tấm huy chương không chỉ là nỗ lực của HLV, VĐV, mà còn cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp giữa thể thao ngành với nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp.

Giải đấu năm nay tại Hải Phòng đồng thời được tính thành tích trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. CAND đứng đầu toàn đoàn với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ; xếp trên TPHCM và Hà Nội.

Ba HCV của CAND đến từ đôi nam Đinh Anh Hoàng – Lê Đình Đức, đơn nam Đinh Anh Hoàng và đơn nữ Trần Mai Ngọc. Việc cùng sở hữu nhà vô địch đơn nam và đơn nữ tạo nên dấu mốc đáng nhớ đối với bóng bàn CAND tại Đại hội.

VĐV Trần Mai Ngọc giành HCV đơn nữ sau khi thắng VĐV Nguyễn Khoa Diệu Khánh 4-1 trong trận chung kết. Ảnh: Thế Đại

Cú đúp ở hai nội dung danh giá

Ở nội dung đơn nam, Đinh Anh Hoàng vào chung kết với Đoàn Bá Tuấn Anh của Hải Phòng sau khi từng thua chính đối thủ này 0-3 ở nội dung đồng đội. Nhưng trong trận đấu quyết định HCV, tay vợt CAND thắng 4-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Sau trận đấu, Anh Hoàng cho biết toàn đội đã trải qua chuyến tập huấn dài, chịu nhiều áp lực và luôn muốn thi đấu tốt để đáp lại sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo. “Áp lực tạo nên kim cương”, anh nói.

Ở nội dung đơn nữ, Trần Mai Ngọc vượt qua nhiều đối thủ mạnh trước khi đánh bại Nguyễn Khoa Diệu Khánh 4-1 trong trận chung kết. Mai Ngọc cho biết việc tập huấn và cọ xát tại Trung Quốc giúp cô cải thiện thể lực, tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn ở những trận đấu lớn.

Hoàng Trà My được trao danh hiệu VĐV nữ trẻ triển vọng. Theo HLV trưởng Vũ Mạnh Cường, nhiều VĐV trẻ sau quá trình chuẩn bị dài ngày đã “chững” hơn rõ rệt.

Theo kế hoạch ban đầu, năm 2026 đội bóng bàn CAND – T&T chuẩn bị cho hai đấu trường quan trọng là Giải vô địch quốc gia Báo Nhân Dân và môn bóng bàn thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc. Đội vì vậy tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 28/3 đến 14/5.

VĐV Đinh Anh Hoàng bảo vệ thành công ngôi vô địch đơn nam tại giải vô địch quốc gia. Ảnh: Thế Đại

Tuy nhiên, trong thời gian đội đang tập huấn, kế hoạch thi đấu trong nước có sự điều chỉnh khi Giải vô địch quốc gia được đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội và tổ chức vào tháng 8. Điều này đặt ra bài toán mới về điểm rơi phong độ.

Ban huấn luyện báo cáo phương án chuyên môn với lãnh đạo T&T Group. Trên cơ sở đề xuất của đội, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển quyết định tiếp tục bố trí nguồn lực để các VĐV có thêm đợt tập huấn hơn 2 tháng tại Trung Quốc từ 13/6 đến 14/8, gần như nối thẳng tới thời điểm thi đấu.

Ở đợt tập huấn thứ hai, đội được tạo điều kiện di chuyển, tập luyện tại nhiều địa phương, gặp nhiều nhóm “quân xanh” và tham gia một số giải giao hữu. Sự đa dạng về đối thủ buộc các VĐV liên tục thích nghi, qua đó nâng cao chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Những chuyến đi dài ngày cũng là thử thách tinh thần. Có lúc VĐV nhớ nhà, mệt mỏi, thậm chí “chán bóng”. HLV Vũ Mạnh Cường cho biết mục tiêu ban đầu là 2 HCV, nhưng đội đã vượt chỉ tiêu với 3 HCV; đáng chú ý, các VĐV vẫn giữ được bản lĩnh sau thất bại ở nội dung đồng đội.

“Các em đã không đánh mất mình ngay cả khi không giành được HCV ở nội dung đồng đội. Các vận động viên vẫn giữ vững tinh thần và bản lĩnh để lấy lại phong độ”, HLV Vũ Mạnh Cường đánh giá.

Thực tế, giá trị của những chuyến tập huấn không chỉ thể hiện ở kết quả cuối cùng. Việc liên tục phải đối mặt với các tay vợt có kỹ thuật, tốc độ, cách giao bóng và phong cách khác nhau giúp các VĐV nhận ra những điểm yếu, học cách điều chỉnh chiến thuật và thích nghi nhanh hơn.

Với những tay vợt trẻ, môi trường cọ xát ở trình độ cao còn giúp họ trưởng thành về tâm lý và tư duy thi đấu. Đó cũng là lý do nhiều VĐV CAND khi trở về thi đấu tại Hải Phòng cho thấy sự tiến bộ rõ nét.

HLV Vũ Mạnh Cường (giữa) cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử cả 2 tấm HCV đơn nam và đơn nữ đều thuộc về một đoàn. Ảnh: T&T

Mô hình kết hợp hiện đại

Ngày 23/5/2024, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong tuyển chọn, đào tạo VĐV bóng bàn tham gia các giải trong nước và quốc tế. Từ đó, CLB Bóng bàn CAND – T&T được hình thành trên cơ sở kết hợp nguồn lực và thế mạnh của hai bên.

Theo HLV Vũ Mạnh Cường, Bộ Công an tạo điều kiện về nơi ăn, ở và cơ sở vật chất tập luyện; Hiệp hội Thể thao CAND đồng hành trong tổ chức và tạo môi trường để đội hoạt động ổn định; trong khi T&T Group bảo đảm chế độ và nguồn lực cho các chuyến tập huấn, thi đấu và những yêu cầu chuyên môn cần thiết.

“Sự kết hợp giữa một bên là nhà nước và một bên là tư nhân mang lại nhiều thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau về cả kinh phí lẫn cơ sở hạ tầng. Tôi nghĩ đây là một mô hình rất hiệu quả”, HLV Vũ Mạnh Cường nhận xét.

Hiệu quả của cách làm này được thể hiện liên tục: 2 HCV, 3 HCB ở giải quốc gia 2024; 3 HCV năm 2025; và vị trí nhất toàn đoàn năm 2026.

Sự phối hợp không dừng ở việc một bên “tài trợ” cho bên còn lại. Ngành Công an và Hiệp hội tạo nền tảng tổ chức, môi trường kỷ luật, cơ sở vật chất và mục tiêu thi đấu; doanh nghiệp bổ sung nguồn lực xã hội hóa, khả năng đầu tư cho đào tạo, tập huấn và chế độ cho VĐV. Hai nguồn lực không thay thế mà bổ trợ cho nhau.

Câu chuyện hai chuyến tập huấn Trung Quốc là ví dụ cụ thể. Khi lịch thi đấu thay đổi, ban huấn luyện xác định nhu cầu chuyên môn; ngành và Hiệp hội tạo điều kiện để đội điều chỉnh kế hoạch; doanh nghiệp kịp thời bổ sung nguồn lực để phương án mới được triển khai. Cuối cùng, hiệu quả của sự phối hợp được đo bằng sự tiến bộ của VĐV và thành tích trên bàn đấu.

Sau giải, HLV Vũ Mạnh Cường gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, tạo điều kiện cho đội; cảm ơn Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong quá trình tổ chức, tập luyện và thi đấu; đồng thời bày tỏ sự trân trọng với Tập đoàn T&T Group và Chủ tịch Điều hành Đỗ Quang Hiển vì sự quan tâm, đầu tư cho HLV, VĐV, đặc biệt là tạo điều kiện để đội có những chuyến tập huấn dài ngày, chất lượng tại Trung Quốc.

Với người làm chuyên môn, điều quan trọng không chỉ là có thêm nguồn lực, mà còn là nguồn lực ấy được sử dụng đúng chỗ, đúng thời điểm. Thành tích tại Hải Phòng cho thấy khi kế hoạch chuyên môn và nguồn lực đầu tư gặp nhau, hiệu quả có thể được chuyển hóa thành sự tiến bộ cụ thể của VĐV.

Chín tấm huy chương tại Hải Phòng vì thế không chỉ là thành quả của một kỳ giải. Đó còn là minh chứng cho một cách làm: khi thế mạnh của thể thao ngành được kết hợp hiệu quả với nguồn lực, tư duy đầu tư và khả năng xã hội hóa của doanh nghiệp, thể thao thành tích cao có thể tạo ra những bước tiến nhanh hơn và bền vững hơn.