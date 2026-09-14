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Đội Thanh Chương vô địch giải bóng đá đồng hương Nghệ An lần I năm 2026

SGGPO

Sau gần 1 tháng tranh tài sôi nổi trên sân vận động Thành Long (TPHCM), giải bóng đá đồng hương Nghệ An lần I năm 2026 đã khép lại vào chiều 13-9 với trận chung kết giữa hai đội Thanh Chương và Quỳnh Lưu Hoàng Mai.

Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch HFF Trần Anh Tú trao Cúp vô địch cho đội Thanh Chương. Ảnh: ĐÌNH VIÊN
Phó chủ tịch VFF, Chủ tịch HFF Trần Anh Tú trao Cúp vô địch cho đội Thanh Chương. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Mục đích của giải nhằm để thắt chặt tình cảm, giao lưu giữa những người quê hương Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Hội đồng hương Nghệ An tại TPHCM đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) tiến hành tổ chức giải bóng đá Hội đồng hương Nghệ An khu vực phía Nam lần I – năm 2026 và đã thành công tốt đẹp.

Tham dự giải năm nay gồm 6 đội được chia thành hai bảng, gồm: Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc Cửa Lò (bảng A); Quỳnh Lưu Hoàng Mai, Nam Đàn và Thanh Chương (bảng B). Các đội thi đấu theo thể thức đá vòng tròn, chọn hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào tranh bán kết.

Hai trận tranh hạng ba và chung kết diễn ra vào chiều 13-9 trên sân Thành Long đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả vốn là bà con đồng hương xứ Nghệ đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Ở trận tranh chung kết, hai đội Thanh Chương và Quỳnh Lưu Nghệ An bất phân thắng bại sau giờ đấu chính với tỷ số 1-1. Thi sút luân lưu 11m, đội Thanh Chương thắng 5-4 chung cuộc, giành Cúp vô địch cùng tiền thưởng 50 triệu đồng. Ở trận tranh hạng ba, đội Diễn Châu thắng đội Nam Đàn 4-1. Ngoài vị trí thứ ba, đội Diễn Châu còn nhận thêm giải phong cách.

Một số hình ảnh của trận chung kết và lễ trao giải:

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