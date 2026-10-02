Sôi nổi giải Marathon quốc tế Hà Nội mùa thứ 5

Toàn cảnh lễ khai mạc

Đây là giải chạy biểu trưng của Thành phố góp phần tôn vinh di sản, lan tỏa lối sống khỏe mạnh và tạo động lực cho sự phát triển của các ngành kinh tế văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank là giải chạy biểu trưng của Thành phố, vượt ngoài ý nghĩa của một sự kiện thể thao thông thường để đóng góp vào quá trình xây dựng biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại, năng động, đáng sống và giàu bản sắc. Mỗi bước chạy không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, mà còn kết nối di sản với tương lai, quảng bá hình ảnh Thủ đô với bạn bè quốc tế và tạo thêm động lực cho sự phát triển của kinh tế văn hóa, du lịch và dịch vụ, những lĩnh vực ngày càng giữ vai trò quan trọng trong năng lực cạnh tranh của quốc gia.

Sau 5 năm tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank đã thu hút hơn 54.000 vận động viên từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, có sức ảnh hưởng và lan tỏa quốc tế mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giá trị văn hóa và di sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Năm 2025, tác động kinh tế ghi nhận ước đạt 13,7 triệu USD, tương đương hơn 350 tỷ đồng, thông qua du lịch, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, tiến sĩ Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank, chia sẻ: “Một xã hội gắn kết, một nền văn hóa giàu bản sắc cùng những công dân khỏe mạnh sẽ là nền tảng của sự phát triển bền vững. Đó cũng chính là tinh thần nhất quán mà Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank theo đuổi 5 năm vừa qua. Techcombank tự hào được đồng hành cùng Thành phố Hà Nội trong hành trình xây dựng một giải đấu vô cùng ý nghĩa, đóng góp tích cực cho sức khỏe cộng đồng, đời sống kinh tế - văn hóa, hình ảnh của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế".

Tiến sĩ Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 ghi dấu nhiều điểm nhấn khác biệt từ quy mô tổ chức đến các hoạt động đồng hành, từ những cải tiến về trải nghiệm vận động viên theo tiêu chuẩn quốc tế đến các sáng kiến văn hóa, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “Bước sang Mùa thứ 5, Sunrise Events Vietnam tiếp tục đặt an toàn, chất lượng chuyên môn và chuẩn mực tổ chức cao cấp trong trải nghiệm vận động viên làm trọng tâm. Quy mô của giải chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi người tham dự, từ nhóm cạnh tranh thành tích đến người lần đầu hoàn thành một cự ly, đều được hỗ trợ đầy đủ trong suốt hành trình. Đây là nền tảng để giải tiếp tục kết nối cộng đồng và khuyến khích người tham gia duy trì vận động sau ngày đua”.

Tại Lễ Khai mạc, đại diện Techcombank cũng trao tặng 7 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển cộng đồng song hành với mục tiêu nâng cao sức khỏe, chất lượng sống và kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.

KHÁNH VẤN