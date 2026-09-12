Hơn 600 triệu đồng gửi về biển đảo, trẻ em mồ côi từ một giải Pickleball

Giải diễn ra vào sáng ngày 12-9 với sự tham dự của đông đảo vận động viên.

Từ một sân chơi thể thao, giải đấu Pickleball đã trở thành hoạt động kết nối nghĩa tình khi Ban Tổ chức vận động quyên góp 630 triệu đồng cho Quỹ “Chung tay vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì trẻ em mồ côi đặc khu Côn Đảo”.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị, các đơn vị đối tác, cùng đông đảo vận động viên, cổ động viên và khách mời.

Phát biểu khai mạc, ông Văn Phú Thái, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, cho biết giải đấu không chỉ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho viên chức, người lao động mà còn hướng đến một mục tiêu giàu ý nghĩa nhân văn: cùng chung tay hướng về biển đảo quê hương và trẻ em mồ côi tại đặc khu Côn Đảo.

Theo ông Văn Phú Thái, biển, đảo Việt Nam là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đầu sóng, ngọn gió, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta vẫn ngày đêm kiên cường bám trụ, giữ gìn chủ quyền biển đảo. Sự sẻ chia từ đất liền, dù lớn hay nhỏ, đều là tình cảm và trách nhiệm hướng về những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. “Đất liền luôn hướng về biển đảo, hậu phương luôn vững vàng, sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho tuyến đầu Tổ quốc” - thông điệp ấy được lan tỏa trong từng hoạt động của giải.

Các vận động viên quyên góp gây Quỹ.

Trên sân Pickleball, những trận đấu đôi nam diễn ra sôi nổi với những pha giao bóng, cứu bóng và tranh tài quyết liệt. Tiếng cổ vũ vang lên liên tục, nhưng không khí của giải đấu không nặng về thắng - thua. Sau mỗi trận đấu là những cái bắt tay, những nụ cười và lời động viên dành cho nhau. Các vận động viên đến từ các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý dự án Hạ tầng đô thị, các đơn vị đối tác và khách mời cùng gặp nhau trên sân trong tinh thần “Đoàn kết – Trung thực – Nhân ái - Cao thượng”.

Đặc biệt, phía sau những trận đấu là sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân dành cho hoạt động thiện nguyện. Hơn 600 triệu đồng được Ban Tổ chức vận động quyên góp trở thành món quà nghĩa tình, góp thêm nguồn lực hướng về biển đảo quê hương, tuyến đầu Tổ quốc và những trẻ em mồ côi tại đặc khu Côn Đảo.

Với những người tham gia, ý nghĩa của giải đấu vì thế không chỉ nằm trên bảng điểm. Một cú giao bóng có thể kết thúc sau vài giây, một trận đấu có thể khép lại sau ít phút, nhưng những nghĩa tình được trao gửi từ sân chơi này sẽ còn tiếp tục hành trình của nó. Đó cũng là điểm đẹp của thể thao phong trào khi sức khỏe, niềm vui và tinh thần đoàn kết được kết nối với trách nhiệm cộng đồng. Từ một hoạt động giao lưu, nhiều tấm lòng cùng gặp nhau ở một điểm chung: hướng về biển đảo, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Có gần 600 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Chung tay vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” và Quỹ “Vì trẻ em mồ côi đặc khu Côn Đảo”.

Khép lại lễ khai mạc, các trận đấu tiếp tục diễn ra trong tiếng cổ vũ sôi nổi. Giữa nhịp sống đô thị, sân Pickleball hôm nay không chỉ có những cuộc tranh tài mà còn có những câu chuyện về tình đồng đội, tình đồng nghiệp và nghĩa tình với cộng đồng.

630 triệu đồng có thể chưa phải là con số lớn so với nhiều nhu cầu của xã hội, nhưng mỗi khoản đóng góp đều mang theo một tấm lòng. Từ TPHCM, những nghĩa tình ấy được gửi về biển đảo quê hương và đến với những em nhỏ mồ côi ở đặc khu Côn Đảo - như một lời nhắn giản dị mà sâu sắc: đất liền luôn hướng về biển đảo, luôn đồng hành và sẻ chia.

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