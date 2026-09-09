Hơn 4.000 người tham gia Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên của Gia Lai

Đây là Đại hội Thể dục thể thao đầu tiên của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội được tổ chức trong năm đầu tiên Gia Lai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Các vận động viên thực hiện nghi thức chào mừng với bức ảnh Bác Hồ

Theo Ban tổ chức, Đại hội cấp cơ sở được triển khai từ tháng 11-2025 đến tháng 5-2026. Đến nay, 137/138 xã, phường và ngành đã hoàn thành đại hội, đạt 99,2%. Mỗi địa phương, đơn vị tổ chức từ 3 đến 10 môn thi đấu.

Ở cấp tỉnh, đại hội tổ chức 21 môn thể thao, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên, hơn 600 huấn luyện viên và 500 trọng tài. Qua 14 môn đã thi đấu, Ban tổ chức trao 192 bộ huy chương. Từ ngày 1 đến 15-9, vòng chung kết 7 môn gồm bóng đá nam 11 người, bóng chuyền nam - nữ, võ cổ truyền, cờ vua, cờ tướng, điền kinh và bơi lội tiếp tục diễn ra.

Các vận động viên võ cổ truyền rước đuốc lửa lấy từ Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc thắp đuốc lửa Tây Sơn đêm khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, đại hội không chỉ là dịp tranh tài mà còn thể hiện sức sống của phong trào thể dục thể thao, tinh thần rèn luyện sức khỏe và ý chí của các vận động viên. Đây cũng là dịp phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khát vọng vươn lên và truyền thống thượng võ, hào khí Tây Sơn.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, với chủ đề “Thể thao Gia Lai – Khát vọng phát triển”, đại hội khẳng định phát triển trước hết phải bắt đầu từ con người. Đó là những con người khỏe mạnh, năng động, tự tin và có ý chí vươn lên. “Thể thao vì thế không đứng riêng, thể thao gắn với văn hóa, giáo dục, du lịch và chất lượng cuộc sống. Gắn với hình ảnh một Gia Lai mới giàu bản sắc, năng động, thân thiện và đầy khát vọng”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nhiều đoàn vận động viên đến từ các dân tộc đại ngàn Tây Nguyên khoe sắc thổ cẩm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục phát triển các không gian, mô hình thể thao hiệu quả, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng, góp phần xây dựng một Gia Lai khỏe mạnh hơn, đoàn kết hơn và phát triển mạnh mẽ hơn.

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NGỌC OAI